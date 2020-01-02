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2 января • обновлено в 16:29
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"Дальше – на родственников Путина?" Цимбалюк указал на опасность неравного обмена пленными

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Во время предновогоднего обмена пленными Украина выдала России всех интересующих ее преступников. Так она лишила сама себя возможности освободить остальных узников Кремля без сдачи национальных интересов.

Такой вывод сделал украинский журналист Роман Цимбалюк в эфире радиостанции "Эхо Москвы" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Прошел обмен, конечно, те, кто оказался на свободе, их можно поздравить, их семьи. Но возникает вопрос: а что дальше? А что будет с теми, кто остался на оккупированных территориях? В том числе, оказывается, они даже не всех военных наших забрали", – выразил обеспокоенность он.

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"Работа идет, но проблема только в том, что это всегда жесткий обмен. И на сегодняшний день Украина отдала всех, кто интересовал Российскую Федерацию. Нам уже некого отдавать. Ну, разве что некоторых родственников президента России каким-то образом отправить в подарочной упаковке", – с сарказмом добавил он.

Обмен пленными

Обмен пленными

Ведущий уточнил, имеет ли Цимбалюк в виду кума российского президента, лидера "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, однако журналист с улыбкой ответил, что эту версию озвучил не он.

"Если говорить серьезно, то обменный фонд, такое некрасивое слово, исчерпан с украинской стороны. Может быть, на Рождество Владимир Владимирович ему всех остальных просто отпустит, как знак доброй воли? Если менять этих людей нам не на кого, то на что мы их можем менять? На политические уступки. Так получается?" – резюмировал с опаской Цимбалюк.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Обмен пленными
Персоны
Владимир Зеленский Роман Цимбалюк
Место
Украина
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
Рома, ну и как тебе квартирка в столице врага? В уркаину свою хоть для вида возвращаешься иногда?
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