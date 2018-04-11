Цимбалюк сказал, как Путин обманывает с Донбассом

По ряду объективных причин война на Донбассе не может развиваться по оптимистическому для Украины сценарию.

"Россияне с Донбасса уходить не собираются. Вообще", - сказал в интервью "Обозревателю" украинский журналист, проживающий в России, Роман Цимбалюк.

"Они хотят вести переговоры об урегулировании конфликта так, чтобы сохранять контроль над территорией и не уходить оттуда. Они хотят создать историю наподобие Приднестровья - чтобы велись переговоры, создавались какие-то форматы - минские, нормандские, российско-американские. То есть они занимаются процессом, результат которого изначально нулевой, но при этом осуществляется бурная деятельность", - убежден журналист.

По его мнению, сам факт участия в подобных переговорах позволяет российской стороне "чувствовать свое величие", поскольку является определенным доказательством: "Россию никто и никогда не может изолировать".

"Так как они эту территорию контролируют военным путем, это будет продолжаться очень-очень долго, и мирного урегулирования в нашем понимании— деоккупации украинской территории – в ближайшее время не будет", - резюмировал Цимбалюк.

Как писал "Обозреватель", ранее Роман Цимбалюк пояснил, почему США не могут "подарить" Украину России.