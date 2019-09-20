"Как скажет Путин": Цимбалюк разнес россиян за слепоту в части Украины

Россияне не способны признать ни одно из своих преступлений против Украины. Ведь единственным неоспоримым аргументом для них является ложь, озвученная лично президентом России Владимиром Путиным.

Такое мнение озвучил украинский журналист Роман Цимбалюк в эфире российской радиостанции "Эхо Москвы" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"С доказательствами в России очень все просто. Доказательством для России является только то, как скажет президент Российской Федерации. Эта ситуация не изменилась с 2014 года. Вы помните крылатую фразу, что "военную форму можно купить в любом военторге" и "мы никогда не скрывали, что это российская армия". Что изменилось? Отношение российского государства, общества, людей изменилось только от формулировки первого лица", – прокомментировал он всецелую поддержку россиянами оккупации украинского Крыма.

Роман Цимбалюк Скриншот видео

Цимбалюк уверен, что аналогичную линию поведения граждане страны-агрессора будут применять и в вопросах причастности России к сбитию Boeing и войны на Донбассе.

"Даже если покажут видео, как Путин подписывает самый тайный приказ о том, что десяткам российских частей срочно "уйти в отпуск" и отправиться в Украину, и все это заснимут, а Путин скажет: "Это ложь". И все, все будут говорить:"Да нет, это монтаж, это в Голливуде сняли, не были они на луне!" – добавил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналист Роман Цимбалюк и спикер МИД России Мария Захарова устроили публичную перепалку на брифинге и в сети. Поводом стал вопрос от украинца о том, молилась ли она когда-нибудь за героев "Новороссии".

Также Цимбалюк поймал скандального российского политика Владимира Жириновского на случайном признании в том, что Россия незаконно захватила украинский Крым.

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