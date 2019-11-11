"Загоревшие шахтеры": Цимбалюк разгромил громкий фейк Захаровой об Украине

Спикер МИД России Мария Захарова опозорилась, исковеркав итоги исследования американского Центра Суфана с целью очернения репутации Украины.

На это обратил внимание украинский журналист Роман Цимбалюк и полностью развенчал манипуляцию скандальной россиянки в своем видеоблоге на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В частности, Захарова, ссылаясь на американцев, попыталась обвинить Украину в расизме и пособничестве экстремистским группировкам.

"В США вышел любопытный доклад. Он посвящен транснациональному экстремизму. В нем фигурировал и "Азов". Это исследование американской некоммерческой структуры Центр Суфана, в котором Украина называлась одним из центров международной сети сторонников превосходства белой расы, привлекающим иностранных рекрутов со всего мира. Па данным этой организации, в украинском конфликте приняли участие порядка 17 тысяч выходцев из 50 стран, включая США", – соврала Захарова.

На это Цимбалюк ответил ей ярким троллингом и детальным анализом реальных цифр, обнародованных в исследовании, на которое ссылалась спикер МИД РФ.

"Может быть, Захарова возбудилась темой расового превосходства белых, потому что считает, что воюют против Украины исключительно "шахтеры"? Ну, когда они поднялись на поверхность в угольной пыли, а украинцы подумали, что они люди сильно загоревшие? И поэтому началось то, что началось?" – подколол украинец дипломата страны-агрессора.

После этого он процитировал выдержки из первоисточника, чем и подтвердил подтасовку фактов одиозной Захаровой.

Цимбалюк и Захарова

Так, авторы исследования отмечали, что "белые расистские экстремисты представляют явную террористическую угрозу США. Хотя экстремистские группировки, действующие на американской земле, часто квалифицируются как внутренние террористические организации, они поддерживают связи с транснациональными сетями из близких по духу организаций и частных лиц из Австралии, Канады, России, ЮАР и других стран".

"И здесь бы Марии Владимировне следовало задуматься: почему она говорит об Украине и Центре Суфана, хотя в первом предложении этого доклада пишут о Российской Федерации", – указал на первую нестыковку, допущенную Захаровой, Цимбалюк.

Кроме того, что касается Украины, то в докладе отмечается, что на ее территории среднее количество иностранных бойцов с 2014 по 2015 год составило 17 тысяч из разных стран. Однако из этого числа 3 тысячи россиян воевало на стороне Украины и 12 тысяч на стороне Российской Федерации.

"Всего иностранных бойцов было 17 тысяч, а 15 из них – из России. Причем подавляющее большинство – это сторонники превосходства белой расы из РФ. Это что получается, что Мария Владимировна невнимательно читала доклад? Это из России идет эта угроза? Так, что ли? Наверное, нужно посмотреть на этот документ внимательнее", – акцентировал внимание Цимбалюк, снова подстегнув спикера МИД России.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цимбалюк разгромил еще один фейк Захаровой, которым она пыталась оправдать вторжение оккупантов в украинский Крым и Донбасс. Скандальная россиянка обвинила западные СМИ в якобы искаженном освещении российско-украинского конфликта.

Напомним, в сентябре Цимбалюк и Зхарова устроили публичную перепалку в сети. Поводом стал прозвучавший на брифинге скандального дипломата вопрос от украинца о том, молилась ли она когда-нибудь за героев "Новороссии".

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