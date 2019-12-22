Главная Новости
22 декабря • обновлено в 23:20
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Будет править до смерти? Разозливший Путина журналист рассказал о его амбициях

868
Читать материал на украинском

На своей ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин дал понять, что не собирается уходить с Донбасса, как и оставлять пост главы страны в 2024 году.

Об этом в материале для ТСН написал журналист Роман Цимбалюк. "Тема Украины действительно не дает покоя Путину. Фактически он прямо говорит, что пока жив, Украине с ним договориться не удастся", – отметил он.

"Вот сейчас мы с коллегой с Украины говорили по поводу наших взаимоотношений. Но в ходе создания Советского Союза исконно русские территории, которые к Украине вообще никогда не имели никакого отношения, были переданы Украине со странной формулировкой "для повышения процентного соотношение пролетариата в Украине", – процитировал Цимбалюк главу Кремля.

Новости
Лукашенко, Путин, Макрон и Меркель: появился неожиданный рейтинг иностранных лидеров в Украине

Журналист указал на то, что Путин устроил "4-часовое шоу, которое он называет пресс-конференцией".

"И де-факто официально признал, что Москва претендует на восточные и южные территории Украины. А еще поставляет тяжелое вооружение оккупационной власти Донбасса и выводить оттуда свои танки не собирается", – подчеркнул Цимбалюк.

Он добавил, что на вопрос к российскому президенту о том, планирует ли тот сохранить власть после 2024 года и намерен ли возглавить объединенное государство на базе России и Республики Беларусь, не прозвучало однозначного ответа.

"Вместо ответа размышления о одном народе – русские, белорусы и... украинцы. Вот и есть повод задуматься, что Кремлевский хозяин имеет в виду: свою историческую миссию по восстановлению СССР 2.0 или все таки план пожизненного правления", – подытожил журналист.

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Скриншот видео

Напомним:

Как сообщал OBOZREVATEL, в ходе пресс-конференции 2018 года Цимбалюк также атаковал Путина неудобными вопросами о войне в Украине и о захвате украинских моряков в Черном море.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Темы
Пресс-конференция Путина Российско-украинский конфликт
Персоны
Роман Цимбалюк Владимир Путин
Место
Россия
Теги
Новости России политика
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
1
1
Смешно
1
Интересно
4
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Куралесов Вася
Куралесов Вася
ботоксный недофюрер закончит либо как сталин в луже своей мочи у себя на даче, либо как милошевич на уютной скамейке в Гааге... хотя может и как павлик 1-золотой табакеркой по темечку от братков кооперативчика "озеро", это тоже вариант...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Kuksov Micha
Kuksov Micha
Нет, всё таки, ну почему у него такая противная рожа? Или мне это кажется? А то, что он пишет.... Так у меня впечатление, что его россияне специально держат в России, чтобы демонстрировать ту пость укр. журналистики!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги