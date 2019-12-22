Будет править до смерти? Разозливший Путина журналист рассказал о его амбициях

На своей ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин дал понять, что не собирается уходить с Донбасса, как и оставлять пост главы страны в 2024 году.

Об этом в материале для ТСН написал журналист Роман Цимбалюк. "Тема Украины действительно не дает покоя Путину. Фактически он прямо говорит, что пока жив, Украине с ним договориться не удастся", – отметил он.

"Вот сейчас мы с коллегой с Украины говорили по поводу наших взаимоотношений. Но в ходе создания Советского Союза исконно русские территории, которые к Украине вообще никогда не имели никакого отношения, были переданы Украине со странной формулировкой "для повышения процентного соотношение пролетариата в Украине", – процитировал Цимбалюк главу Кремля.

Журналист указал на то, что Путин устроил "4-часовое шоу, которое он называет пресс-конференцией".

"И де-факто официально признал, что Москва претендует на восточные и южные территории Украины. А еще поставляет тяжелое вооружение оккупационной власти Донбасса и выводить оттуда свои танки не собирается", – подчеркнул Цимбалюк.

Он добавил, что на вопрос к российскому президенту о том, планирует ли тот сохранить власть после 2024 года и намерен ли возглавить объединенное государство на базе России и Республики Беларусь, не прозвучало однозначного ответа.

"Вместо ответа размышления о одном народе – русские, белорусы и... украинцы. Вот и есть повод задуматься, что Кремлевский хозяин имеет в виду: свою историческую миссию по восстановлению СССР 2.0 или все таки план пожизненного правления", – подытожил журналист.

Роман Цимбалюк Скриншот видео

Напомним:

Роман Цимбалюк устроил яркий "баттл" с Владимиром Путиным на ежегодном общении президента РФ с журналистами.

Путин дал большую пресс-конференцию, на которую аккредитовали почти 2 тысячи сотрудников СМИ, 19 декабря.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ходе пресс-конференции 2018 года Цимбалюк также атаковал Путина неудобными вопросами о войне в Украине и о захвате украинских моряков в Черном море.

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