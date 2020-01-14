"Повторится 2014 год": Цимбалюк рассказал, как Путин хочет "продавить" Зеленского

Президент России Владимир Путин сделал ставку на то, что власть лидера Украины Владимира Зеленского пошатнется и он придет просить помощи у Кремля.

Так глава страны-оккупанта рассчитывает заполучить контроль над всей Украиной и превратить ее в такую же марионетку, как террористические "Л/ДНР". Об этом заявил украинский журналист Роман Цимбалюк в эфире телеканала ATR (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Кремлю нужен президент Украины, который висит на волоске, держится на волоске за власть. Его кресло должно шататься до такой степени, чтобы у него всегда был соблазн попросить, как они тут называют, помощь "братского", или "одного народа". Обычно это заканчивается Ростовом, но, тем не менее, это нужно понимать", – сказал он.

Журналист добавил, что это наталкивает его на мысль, что скандальные фото отдыха Зеленского в Омане делали отнюдь не случайные туристы, а профессионалы, которые знали, как подорвать репутацию главы украинского государства.

Также Цимбалюк добавил, что украинской власти не стоит тешить себя иллюзиями о том, что Путин может пойти на нормализацию отношений с Киевом. Он отметил, что глава страны-агрессора никогда не будет демонстрировать украинскому коллеге свои человеческие качества.

"Размышления на тему, что Путин добрый к нему? Они (россияне. – Ред.) не оперируют такими категориями. Они оперируют категориями интересов российского государства. И на данном историческом этапе они рассматривают исключительно создание на этой территории, свободной Украины, какого-то неконтролируемого Гуляйполя, чтобы получить возможность назначать гауляйтеров на эту территорию, как они это делают в Донецке, Луганске и Крыму", – полагает Цимбалюк.

Путин и Зеленский

По словам журналиста, Россия разговаривает с Украиной как с покоренным государством, которое вот-вот должно подписать капитуляцию. Однако такие предположения оккупантов очень преждевременны. Вместе с тем, предупредил Цимбалюк, Украина не должна забывать о том, что Кремль выжидает момента, когда сможет превратить ее в неуправляемую территорию.

"Как только ослабеет государство до такой степени, что не будет человека, который легитимно может отдать приказ всем силовым структурам, танкам, пушкам и самолетам стрелять по захватчикам, тогда они воспользуются этой ситуацией и повторится эффект 2014 года", – спрогнозировал журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цимбалюк предположил, что Путин хочет вынудить Зеленского признать террористические "Л/ДНР". Так он запустит сценарий реальной гражданской войны в Украине.

Кроме того, журналист увидел угрозу в риторике Путина на пресс-конференции после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Там он назвал Донбасс "юго-востоком" Украины. Это свидетельствует о том, что Россия не намерена уходить с оккупированных регионов и даже увеличила свои территориальные претензии.

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