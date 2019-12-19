"Донбассу крышка": Цимбалюк рассказал, чем закончится "русский мир" для ОРДЛО

Донбасс после российского вооруженного вторжения уже никогда не сможет восстановить свою экономическую мощь. Он, как и временно оккупированный Крым, станет вечным напоминанием о сущности "дружбы" России.

Такой прогноз в интервью YouTube-каналу After Empire озвучил украинский журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Война на Донбассе UAinfo

"Мы же помним, как Финляндия в 1939 году "напала" вероломно на СССР? Кстати, эта история очень похожа на то, что переживает Украина. Тоже война, тоже частично потери территорий. Да, как и Карелию, Донбасс ждет то, что все порастет там мхом. Но мы будем жить и развиваться", – провел исторические параллели он.

Также Цимбалюк напомнил, что в окружении президента Украины Владимира Зеленского все чаще звучат тезисы о том, что нужно максимальное количество людей перевезти, переселить и дать им возможность переехать в свободную Украину.

"Донбассу – все, Донбассу крышка, хана. Региону – все. То есть, он вообще не несет уже и не будет нести, даже в случае, если произойдет чудо, он вернется в состав Украины (что я считаю малореальным на сегодня), то этой силы экономической уже не будет. А все почему? Спасибо русским освободителям! От заводов, фабрик – они же все разграбили! Люди уехали. Ничего там не осталось. Даже если теоретически Украина очень быстро, если бы русские ушли оттуда, восстановила экономические связи, но этой мощи донецкой уже не будет", – объяснил свою позицию журналист.

"Нет ни людей, ни промышленного потенциала. Донбасс и Крым будут наглядным историческим памятником российского предательства, российского вероломства и военного вторжения", – сделал вывод он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце ноября депутат нелегитимной Госдумы России Леонид Калашников случайно признался, что оккупанты не намерены выводить террористические группировки с Донбасса и возвращать Украине контроль над границей.

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