"Готовят смерть": Цимбалюк расшифровал угрозу Лаврова о Приднестровье в "ДНР"

Публичное заявление главы МИД России Сергея Лаврова о сходстве оккупированного Донбасса с непризнанным Приднестровьем свидетельствует о том, что оккупанты планируют окончательно убить этот регион.

Об этом в своем видеоблоге на YouTube заявил украинский журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Наконец-то они сказали, что будут или уже построили на оккупированном востоке Украины. Они создают место, которое на теле человека ниже спины. Вот это место "русского мира", где ничего нет", – говорит он.

Цимбалюк и Лавров

Журналист подчеркнул, что цель России – превратить Донбасс в серую зону, где останутся лишь одни пенсионеры, а все люди трудоспособного возраста вынуждены будут оттуда уехать. По словам Цимбалюка, для того, чтобы узнать будущее Донбасса, следует запомнить город образца 2014 года. Более того, дальше будет только хуже, убежден он.

"Возвращение будет на уровень 1991 года в СССР – пионеры, октябрята, подвалы, МГБ и так далее. Полный российский контроль. Лавров впервые сравнил оккупированный Донбасс с Приднестровьем. Это значит, что они готовят смерть для этого региона. Окончательно "русский мир" там всех задушит", – подытожил Цимбалюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым на Генассамблее ООН потребовал немедленного прекращения войны на Донбассе.

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