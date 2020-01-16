"К братьям – с танками и артиллерией": Цимбалюк предупредил о сути "дружбы" Путина с Украиной

Амбиции президента России Владимира Путина не позволят ему отказаться от Украины. Поэтому он продолжит вести войну против нее, прикрываясь пропагандистскими штампами о "братских" народах.

Об этом заявил в своем видеоблоге на YouTube украинский журналист Роман Цимбалюк, подчеркнув, что риторика лидера страны-агрессора только подтверждает такие планы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Украине покоя не будет. Тем более, Путин об это прямо говорит. То танки с артиллерией отправит на Донбасс, объясняя это своими симпатиями, то скажет, что все Причерноморье – это исторические земли России. А за историческую справедливость они здесь, как вы знаете, борются. Ну, точнее, этими псевдоисторическими терминами оправдывают свою внешнюю политику", – отметил он.

Цимбалюк добавил, что свойство решать взаимоисключающие задачи во время реализации своих амбиций очень характерно для путинской России. И главным образом это проявляется именно в вооруженном конфликте с Украиной.

"С одной стороны, мы не то "братский", не то "один народ". С другой стороны – танки и артиллерия едут в нашу страну убивать. Противоречие, но здесь это допустимо. Это уживается в российских головах. Владимир Путин сторонник подхода, что Россия нигде не заканчивается. А это значит, что и амбиции российские тоже нигде не заканчиваются", – сделал вывод журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Цимбалюк также отметил, что послание Путина к Федеральному собранию показало, что в Кремле отказались от территориальных претензий к Беларуси, однако не исключили из списков своих интересов Украину.

По словам журналиста, оккупанты рассматривают нашу страну как донора человеческих ресурсов, которыми в будущем они будут пополнять свою "армию империи".

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