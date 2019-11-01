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1 ноября • обновлено в 05:16
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Готовят ЕС украинский сценарий? Цимбалюк поймал подругу Путина на угрозах

1.5т Читать материал на украинском

Украинский журналист Роман Цимбалюк поймал главу Совета федерации России Валентину Матвиенко на скрытых угрозах вторжения в Европу.

Так, во время выступления на международной конференции она заявила, что защита прав соотечественников была, есть и будет одним из приоритетов внешней политики России. Этот фрагмент Цимбалюк включил в свой видеоблог на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Цимбалюк и Матвиенко

Цимбалюк и Матвиенко

"Вот это называется завуалированная угроза вторжения в страны Европы. Потому что как-то так получилось, что из России и постсоветских стран действительно много людей уехало. И вот теперь, когда Россия начала вставать с колен (она делает это очень долго и постоянно), работает очень хорошо российское телевидение, многие люди на западе загрустили по своей исторической родине. Возвращаться хотят не все. Хотят, чтобы их защитили на месте, чтобы им не нужно было совершать действий в рамках прекрасного алгоритма "чемодан – вокзал – Россия", – подметил журналист.

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Тема
российская пропаганда
Персоны
Валентина Матвиенко Роман Цимбалюк
Место
Россия
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Укроп это овощ, ботаны врать не будут.
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Бл*дь, да отправьте его в Куив, пусть оттуда вещает ...
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
ушастый уже не в трэнде Неинтересен...убог..молочлив...жалок
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