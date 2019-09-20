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20 сентября • обновлено в 04:43
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Россия украла Крым: Цимбалюк подловил Жириновского на "чистосердечном признании"

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Скандальный российский политик Владимир Жириновский пригрозил тюрьмой всем, кто потребует от Москвы освободить Крым. Однако в своем спиче он употребил слово, которое подтверждает факт оккупации украинского полуострова.

На этот нюанс обратил внимание журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Цимбалюк и Жириновский

Цимбалюк и Жириновский

"Крым – это Россия! Надо всем это запомнить раз и навсегда! И все, кто будет говорить о том, что Крым надо вернуть кому-то, это преступление – надо возбудить уголовное дело!" – высказался невменяемый депутат нелегитимной Госдумы.

Цимбалюк, в свою очередь, подчеркнул, что употребление оккупантом слова "вернуть" свидетельствует о том, что Крым незаконно присвоен Россией.

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"Жириновский опять использует глагол "вернуть". Но если ты хочешь что-то вернуть, это значит, что ты взял его взаймы. Такое значение в русском языке этого слова. Или взял что-то без спроса. Потому что Жириновский признанный борец за чистоту русского языка. И я его в этой борьбе поддерживаю", – пошутил над скандальным рупором Кремля украинец.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цимбалюк постебался над неадекватной мечтой Жириновского об объединении России, Украины и Беларуси в одно русскоязычное государство, а также передаче западных украинских областей Польше.

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Тема
Аннексия Крыма
Персоны
Владимир Жириновский Роман Цимбалюк
Место
Украина
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