"Подписывал маршал из Украины": Цимбалюк подколол Кремль знаковым фактом о Второй мировой войне

Украинский журналист Роман Цимбалюк ответил на обвинения российских пропагандистов Украины в искажении истории Второй мировой войны красноречивым фактом.

В своем видеоблоге на YouTube он напомнил пропагандистам, кто именно принимал капитуляцию у Японии, которая стала последней точкой во Второй мировой войне (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Роман Цимбалюк

"Эти "товарищи" почему так бесятся? Потому что они предлагают исключительно один взгляд на исторические события – с точки зрения Москвы и того, что украинского государства независимого не было и быть не может. Хотя, по сути, Украина как часть СССР является страной-победителем во Второй мировой. Кстати, капитуляцию Японии подписывал маршал Деревянко. Естественно, из Украины", – напомнил россиянам Цимбалюк.

Маршал Деревянко принимает капитуляцию Японии "Алтапресс"

Кузьма Николаевич Деревянко – украинский советский военный деятель, Герой Украины, генерал-лейтенант. Он родился в селе Косеновцы на Уманщине (Черкасская область). В советской Красной армии служил с 1922 года, окончил Киевскую, а затем Харьковскую военные школы.

Главных военных достижений Деревянко добился во время Второй мировой войны, закончив ее в звании генерал-лейтенанта. 2 сентября 1945 года от имени советского верховного главного командования принимал капитуляцию Японии.

Маршал Кузьма Деревянко Википедия

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее визит президента Украины Владимира Зеленского в Польшу и его выступление на мероприятиях по случаю 75-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау вызвали истерию в российском обществе.

В частности, глава украинского государства заявил, что Освенцим в 1945 году освободили украинцы, а именно – Львовская дивизия (1-й Украинский фронт).

Также он отметил, что СССР, как и нацистская Германия, несет ответственность за развязывание Второй мировой войны.

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