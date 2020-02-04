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4 февраля • обновлено в 05:52
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"Подписывал маршал из Украины": Цимбалюк подколол Кремль знаковым фактом о Второй мировой войне

2.3т
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Украинский журналист Роман Цимбалюк ответил на обвинения российских пропагандистов Украины в искажении истории Второй мировой войны красноречивым фактом.

В своем видеоблоге на YouTube он напомнил пропагандистам, кто именно принимал капитуляцию у Японии, которая стала последней точкой во Второй мировой войне (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

"Эти "товарищи" почему так бесятся? Потому что они предлагают исключительно один взгляд на исторические события – с точки зрения Москвы и того, что украинского государства независимого не было и быть не может. Хотя, по сути, Украина как часть СССР является страной-победителем во Второй мировой. Кстати, капитуляцию Японии подписывал маршал Деревянко. Естественно, из Украины", – напомнил россиянам Цимбалюк.

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Маршал Деревянко принимает капитуляцию Японии

Маршал Деревянко принимает капитуляцию Японии

"Алтапресс"

Кузьма Николаевич Деревянко – украинский советский военный деятель, Герой Украины, генерал-лейтенант. Он родился в селе Косеновцы на Уманщине (Черкасская область). В советской Красной армии служил с 1922 года, окончил Киевскую, а затем Харьковскую военные школы.

Главных военных достижений Деревянко добился во время Второй мировой войны, закончив ее в звании генерал-лейтенанта. 2 сентября 1945 года от имени советского верховного главного командования принимал капитуляцию Японии.

Маршал Кузьма Деревянко

Маршал Кузьма Деревянко

Википедия

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Вторая мировая война российская пропаганда
Персона
Роман Цимбалюк
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Ушастый с Зеленым еще те историки,Освенцим тоже освободила Львивьска дивизия ,сформированная в Пензе и Вологде,но ведь фронт то Украинский!!Один из четырех,нацики- вольные каменщики истории,куля.
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Белый господин
Белый господин
Хер ои Украины это БаH=де+ра и гау птман СС Шу=xе+Bич, а не советские военачальники. И вообще у вас декомм унизация, забыли что ли?
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Вот так ушастый видит историю 1945г. СССР, Стaлин — герои, фашиcты — yбийцы. 1961г. СССР — герой, Стaлин не совсем хороший, фaшисты — yбийцы. 1985г. СССР — не совсем герой, Стaлин — плохой, нaциcты yбийцы, но среди них были неплохие. 1991г. СССР — не герой, Стaлин — yбийца, нaциcты неплохие, но среди них были yбийцы. 2000г. СССР — oккупант, Стaлин — yбийца, нeмцы хорошие и если бы не Стaлин среди них не было бы yбийц. 2007г. СССР oккупант и проиграл бы вoйну если бы не США, Стaлин — извeрг, нeмцы вообще защищались. 2020г СССР начал вторую мирoвую вoйну и строил кoнцлагеря, нeмцы пытались его остановить.
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