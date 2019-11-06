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6 ноября • обновлено в 04:27
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"Объелись блинов с лопаты?" Цимбалюк ответил на ультиматум Царева по Донбассу

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Сбежавший в Россию экс-нардеп Олег Царев заявил, что террористические "Л/ДНР" устроит только вариант их превращения в конфедерацию. Его наглое заявление возмутило украинского журналиста Романа Цимбалюка, и он ярко поставил коллаборациониста на место.

В своем видеоблоге на YouTube Цимбалюк в довольно жесткой форме посоветовал предателю Украины оставить эти мечты и перестать ставить Украине неадекватные ультиматумы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Фактически Донбасс может устроить даже не федерализация, а конфедерация. Когда абсолютно независимы, когда может существовать две денежных единицы, когда у региона есть право вето по внешнеполитическим вопросам", – самоуверенно заявил Царев.

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"Что-что? Конфедерацию? А куском угля по лбу не хотите? Если убрать эмоции, то, по сути, сейчас у оккупированной части Донбасса – своя оккупационная российская армия, отличная от гривни валюта. Вы добились чего хотите, а нам предлагаете, чтобы мы с уродами-гауляйтерами согласовывали внешнеполитические шаги? Это все, что хотят в Кремле?" – ответил на выпады перебежчика журналист.

Цимбалюк и Царев

Цимбалюк и Царев

Кроме того, Царев позволил себе требовать от Украины создания постоянно действующей группы в Минске, которая будет работать над реализацией каждого требования террористов "Л/ДНР". Однако на это условие Цимбалюк ответил ему еще более жестко.

"То есть, они считают, что в Минске долго должны обсуждать условия капитуляции Украины? Хочется спросить: а с какого?! Вы там не белены случайно или блинов с лопаты объелись?! У нас в Украине сейчас разброд и шатание, но вообще давайте успокоимся – никаких причин для капитуляции нет, а хотелки их останутся хотелками", – уверен журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, Цимбалюк публично унизил Царева, сравнив его с использованным презервативом. Комментируя возмущения предателя из-за того, что таким, как он, не дали возможности управлять террористическими "Л/ДНР", Цимбалюк подчеркнул, что Россия воспринимает перебежчиков именно как упомянутый выше предмет.

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Темы
российская пропаганда Война на Донбассе
Персоны
Роман Цимбалюк Олег Царев
Место
Украина
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Ему бы уши подстричь наполовину...и был бы мачо
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Уебище Цимбалюк,завали ипало,все будет как сказал Царёв
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