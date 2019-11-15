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15 ноября • обновлено в 05:28
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"Мы их у*бем": Цимбалюк жестко ответил на призыв Коломойского к дружбе с Россией

1.6т
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Украинский журналист Роман Цимбалюк жестко отреагировал на скандальное интервью олигарха Игоря Коломойского, в котором он призвал к примирению с Россией.

На своем Telegram-канале Цимбалюк объяснил на личном жизненном примере, почему считает такое мнение ошибочным, и выразил уверенность в том, что у Украины нет никаких поводов для капитуляции (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В международных отношениях правила очень похожи на закон джунглей, или правила двора: кто сильнее, тот и прав. В моем дворе, где я вырос, были парни старше и сильнее. Я никогда не отличался выдающимися физическими данными, хотя бегал быстро. Меня никто никогда не обижал, даже те кто, был сильнее. Даже второгодник Вася. Знаете почему? Потому что он знал: в случае чего я возьму камень или стул и у*бу. Может быть, в результате драки он бы и вышел победителем, но ваша готовность дать отпор сильно успокаивает противника", – объяснил свою точку зрения Цимбалюк.

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Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

По его словам, точно так же законы жизни работают и в отношениях между странами. Поэтому Украине не стоит сдаваться в борьбе за свою независимость только потому, что противник больше и сильнее.

"Игорь Валерьевич говорил, что раз Россия сильнее, то нужно возвращаться под ее опеку и сказать "прощай" НАТО и Евросоюзу. Это после всех событий, начиная с 2014 года! Россия действительно сильная и решительная страна. Но они не пойдут дальше, пока будут знать, что мы их "у*бем". Нет никаких причин для капитуляции, мы сильнее, чем может показаться. Вася, кстати, умер из-за передоза много лет назад", – продолжил журналист свою мысль.

Кроме того, его очень возмутил скандальный пассаж Коломойского о том, что НАТО якобы "намочат штаны и побегут за памперсами", когда увидят российские танки под Варшавой. В своем видеоблоге на YouTube Цимбалюк также ярко разгромил этот пророссийский тезис олигарха, затронув и тему Украины.

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"Вот здесь я категорически не согласен. Это у нас в Украине вот эти дебильные разговоры о мире. А многие наши соседи на эту ситуацию смотрят по-другому. Поляки прекрасно знают, что происходит, когда между ними и Россией нет Украины. Следующие они. И они к этому активно готовятся: американцы продают в Польшу новые самолеты, новые системы ПВО. Польская армия становится одной из сильнейших в НАТО", – напомнил Коломойскому журналист.

"И знаете, что они будут делать в случае попытки российских танков добраться до Варшавы? Они их будут сжигать беспощадно! Кстати, такая же участь будут ждать российские танки при попытке прорваться в свободную Украину", – уверенно подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Война на Донбассе
Персоны
Игорь Коломойский Роман Цимбалюк
Место
Украина
Тег
НАТО
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Значит били его ...и сильно...и в школе в сортире пацаны и ..потом...А взять камень и ударить..это его вечная мечта...
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