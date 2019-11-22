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22 ноября • обновлено в 10:53
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"Принцессы тоже..." Цимбалюк опозорил Захарову из-за кражи унитазов с кораблей ВМСУ

5.6т
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Украинский журналист Роман Цимбалюк публично пристыдил спикера МИД России Марию Захарову за попытку оправдать разграбление кораблей ВМС ВСУ.

Он затроллил ее за едкую фразу о пропаже санузлов с военных судов в эфире своего видеоблога на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В частности, во время брифинга Захарова ехидно отметила, что не понимает, как боеспособность украинских военных кораблей зависит от наличия там сантехники.

Захарова и Цимбалюк

Захарова и Цимбалюк

"Странно, почему представитель такого важного ведомства не понимает, насколько важны туалеты. Потому что представьте, что будет, если в таком прекрасном здании, как МИД РФ на Смоленской площади, в один прекрасный момент закроют все туалеты. Ну, они, конечно, могут ходить на площадь перед этим зданием, но, как говорится, получится конфуз. Не очень это дипломатично. А в нашем случае тоже ситуация похожа. Человек так устроен. Вы знаете, что принцессы тоже..." – ответил Цимбалюк скандальной россиянке.

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Кроме того, он подчеркнул, что действия российских оккупантов в очередной раз показали их дикость и нецивилизованность, и не упустил возможность постебаться над агрессорами.

"Тут в России прошла такая новость, что в одной из школ Российской Федерации впервые за 150 лет открыли туалет не на улице. Возможно, эти унитазы как раз туда и установили. Если говорить серьезно, то понятно, что таким шагом РФ показывает, что они даже в мелочах будут продолжать гадить Украине", – добавил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Возвращение украинских кораблей Россией российская пропаганда
Персоны
Роман Цимбалюк Мария Захарова
Место
Украина
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Ш. Олег
Ш. Олег
Я вот тоже не понимаю, зачем на государственном уровне заниматься таким примитивным троллингом? Ладно Цимбалюк, у него работа такая, но ведь и депутаты с министрами, и украинские СМИ тоже дружно подхватили этот унылый фейк! А ведь достаточно посмотреть видео, на котором предусмотрительные русские посекундно задокументировали акт сдачи-приёмки катеров и буксира, чтобы даже йододефицитному ёжику стало понятно, что это фейк. Унитазы на месте, плафоны на месте, всё выглядит вполне прилично. Вооружение сняли, да, но это и не скрывалось. Ну, и пробоины. Но в этом отношении больше вопросов не к россиянам, а к тем украинцам, которые снабдили эти катера такой "замечательной" бронёй, сквозь которую обычная болванка проходит, как сквозь картонку.
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Хо Хол
Хо Хол
Ш. Олег, Ш. Олег, натура такая. Даже если завтра газпром выплатит все деньги по судебным тяжбам, согласится на 10 лет транзита, РФ вернет Крым и откажутся от поддержки ДHP и ЛHP - cвиньи найдут новые претензии. Эта страна давно прогнила и единственная ее цель - быть какашкой под дверью России. Никаких принципов, никакой морали и логики - главное вонь.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Антироссийская пропаганда сконцентрировалась на унитазах...))) я не понял, какие трусы? какие радиостанции, какие унитазы? вы воюете с Россией, или не воюете?
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Эти унитазы кaцaпcкий МИД (и Манька Захаровап тоже) будет использовать в своих интересах. Как салатницы.
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