"Принцессы тоже..." Цимбалюк опозорил Захарову из-за кражи унитазов с кораблей ВМСУ

Украинский журналист Роман Цимбалюк публично пристыдил спикера МИД России Марию Захарову за попытку оправдать разграбление кораблей ВМС ВСУ.

Он затроллил ее за едкую фразу о пропаже санузлов с военных судов в эфире своего видеоблога на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В частности, во время брифинга Захарова ехидно отметила, что не понимает, как боеспособность украинских военных кораблей зависит от наличия там сантехники.

Захарова и Цимбалюк

"Странно, почему представитель такого важного ведомства не понимает, насколько важны туалеты. Потому что представьте, что будет, если в таком прекрасном здании, как МИД РФ на Смоленской площади, в один прекрасный момент закроют все туалеты. Ну, они, конечно, могут ходить на площадь перед этим зданием, но, как говорится, получится конфуз. Не очень это дипломатично. А в нашем случае тоже ситуация похожа. Человек так устроен. Вы знаете, что принцессы тоже..." – ответил Цимбалюк скандальной россиянке.

Кроме того, он подчеркнул, что действия российских оккупантов в очередной раз показали их дикость и нецивилизованность, и не упустил возможность постебаться над агрессорами.

"Тут в России прошла такая новость, что в одной из школ Российской Федерации впервые за 150 лет открыли туалет не на улице. Возможно, эти унитазы как раз туда и установили. Если говорить серьезно, то понятно, что таким шагом РФ показывает, что они даже в мелочах будут продолжать гадить Украине", – добавил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Россия передала Украине корабли, захваченные вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года. Процедура передачи судов состоялась 18 ноября в 12:00 по киевскому времени.

Выяснилось, что корабли прибыли в полуразобранном состоянии и без боевого запаса.

Моряки заявили, что с борта забрали даже их личные вещи, в том числе белье.

Командующий ВМС Вооруженных сил Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что россияне поснимали на кораблях плафоны, розетки и даже унитазы.

В ФСБ заверили, что судна отправили в "нормальном состоянии".

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