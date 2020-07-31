Цимбалюк назвал возможные цели появления ЧВК Вагнера в Беларуси

Российские наемники ЧВК Вагнера могли появиться в Беларуси как в интересах российского президента Владимира Путина (для повторения украинского сценария), так белорусского Александра Лукашенко (для повышения рейтинга перед выборами).

Такое мнение высказал в видеоблоге на YouTube-украинский журналист Роман Цимбалюк. Кроме того, он не исключил, что оба сценария могут реализовываться одновременно (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В Республике Беларусь вот-вот будут выборы, и Александр Григорьевич должен переизбраться. Но у него есть некоторые проблемы на работе, потому что белорусов он немножечко поддостал. И вот здесь может быть разыграна очень интересная комбинация: вот, мол, этих парней отправили для того, чтобы Лукашенко мог показать своим избирателям – смотрите, вон супостат, зубы скалит. Вот уже и сюда отправляет боевиков", – предположил Цимбалюк.

"Вопрос: это была договоренность между Путиным и Лукашенко, чтобы таким образом Александр Григорьевич мог выступить защитником нации, или это уже Владимир Владимирович думает, что если будут массовые беспорядки в Минске, тогда можно будет этих архаровцев использовать, чтобы они громче всех орали: "Путин, введи войска". Вполне возможно, что первое не исключает второе", – добавил он.

Цимбалюк также акцентировал внимание на том, что Лукашенко вполне может быть в курсе планов Путина и категорично с ними не согласен.

"С одной стороны Лукашенко внимательно следит за ситуацией и знал, что эти парни уже на его территории. Не просто же так накануне он сказал на встрече с белорусскими военными: "Нужно сохранить страну". А у кого есть амбиции отобрать эту страну? Ни у кого из соседей Республики Беларусь таких мыслей нет. Кроме ближайших союзников", – пояснил журналист.

Что касается Кремля, то ему, по словам Цимбалюка, очевидно хотелось бы, чтобы против белорусского президента восстал народ, и он удержал власть кровью. Это сделало бы Лукашенко зависимым от Москвы.

"Потому что в Кремле с удовольствием будут работать с ослабленным Александром Григорьевичем. Ведь тогда он будет выполнять все эти хотелки, которые время от времени рождаются в московских кабинетах. А если что-то пойдет совсем не так, тогда этих ребят можно использовать как ударную силу для того, чтобы сеять хаос и беспорядки. Ну, а дальше как всегда приходит "братская помощь" и часть, а может быть вся Республика Беларусь в результате "референдума" неожиданно отходит к РФ и становится Белорусским федеральным округом", – раскрыл журналист суть стратегии Путина.

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