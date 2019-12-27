"Хотят усыпить НАТО": Цимбалюк нашел объяснение внезапной дружбе Путина с Макроном

Восторг политического руководства России перед скандальной фразой президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга НАТО" имеет лишь одно объяснение. Москва хочет добиться ликвидации этой военной организации и ищет союзников для этого.
Такой вывод сделал украинский журналист Роман Цимбалюк на своем Telegram-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Макрон говорит, что НАТО переживает "смерть мозга". Болеет организация. Есть люди, которые готовы прийти на помощь – известные "врачи" Лавров и Шойгу (глава МИД и министр обороны РФ. – Ред.). Но эта бригада выступает с однозначным протоколом: "усыпить", – отметил он.
Путин и Макрон
"РИА Новости"
Кроме того, такие намерения он увидел и в заявлении Сергея Лаврова в эфире пропагандистского российского телевидения, где тот заявил, что в НАТО идут непростые процессы и так якобы дальше нельзя.
"Дальше так нельзя. Я вам говорю, что они хотят реально не только вылечить Украину от Украины, но, соответственно, НАТО от НАТО, а Европу единую от Евросоюза", – истолковал смысл слов Лаврова Цимбалюк.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе следует выйти на первый план, так как НАТО испытывает кризис, похожий на "смерть мозга".
После этого в Польше ополчились против Макрона, назвав его "полезным идиотом Кремля" и "позером".
Позже Макрон призвал НАТО к более тесному взаимодействию с Россией, подчеркнув, что не считает ее врагом Европы.
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