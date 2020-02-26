Президент России Владимир Путин панически боится давать интервью не российским СМИ из-за неудобных вопросов о войне в Украине.

Так, за последние годы он только раз согласился на беседу с австрийским журналистом, и тот буквально довел его до нервного тика. Об этом в интервью Bituk Media рассказал украинский журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Он отметил, что и сам был бы не против взять интервью у главы страны-агрессора, однако не верит, что это когда-либо станет возможным.

Владимир Путин "Московский центр Карнеги"

"За эти годы было только одно интервью, записал его австрийский журналист, который задал по Украине фактически 20 одинаковых вопросов уточняющих. И он Владимира Владимировича, несмотря на всю его школу КГБ, ФСБ... Там время от времени камера отъезжала и показывала ноги – так у него ноги так плясали, будто он гопак танцует, настолько он нервничал из-за этого. Ведь они утверждают, что они на нас напали, поскольку по-другому не могли. Но это же не соответствует действительности", – рассказал Цимбалюк.

Как сообщал OBOZREVATEL:

во время интервью ТАСС Путин заметно разнервничался из-за протестов в России. Он заявил, что нельзя допускать противостояний и позволять россиянам распускаться.

Кроме того, президент России признался, что ему нравится тотальный контроль над чиновниками всех уровней, поскольку без этого они расслабятся. Он подчеркнул, что его стиль управления – всех должно "потряхивать".

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