''Церковь вне закона'': на Одесщине сын священника зверски избил афганца

В городе Белгород-Днестровский Одесской области произошел вопиющий случай: сын священника местного прихода Иван избил и ограбил ветерана Афганской войны – 53-летнего Сергея. Молодого человека удалось задержать, ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможность внесения залога.

При этом Иван не раскаивается в своем поступке, а в случившемся обвиняет потерпевшего. В подробностях инцидента разбирался OBOZREVATEL.

Избил монтировкой

О нападении на Сергея общественности сообщила его дочь – Елена. На своей странице в Facebook девушка написала, что 4 января около 16:00 на его отца напал молодой человек и нанес многочисленные удары монтировкой по голове и отобрал сумку.

Полиция смогла оперативно задержать нападавшего, им оказался 21-летний Иван Гуменюк, его отец, также Иван, служит священником в часовне на территории местной воинской части.

Иван Гуменюк facebook/lena.paziuk

Сергея же тогда доставили в больницу, у мужчины диагностировали сотрясение мозга и трещину в переносице. Все время он находился на обезболивающих, только 10 января его выписали домой на постельный режим. Но хуже всего то, что у Сергея есть старая травма головы, и любой удар может очень сильно навредить мужчине.

"У отца есть старая травма головы, делали трепанацию, в голову вшита пластина, и даже легкие удары ему противопоказаны. По сути, его спасла толстая вязанная шапка, но мы дальше будем его обследовать, чтобы ему не стало хуже", – рассказала нашему изданию дочь пострадавшего Елена.

Пострадавший Сергей

Посыпались угрозы и обвинения

После задержания парня доставили в участок. По словам Елены, в участок немедленно прибыла ее мать со своим братом. Когда они подошли пообщаться с Иваном, то услышали от него следующее: "Вы что, думаете у меня нет денег откупиться?". К тому же он добавил, что следил за мои отцом, и ему нужны были деньги. Но следователи это не зафиксировали.

Впоследствии от нападавшего звучали разные мотивы совершения преступления. По словам дочери потерпевшего, на допросе Иван утверждал, что ранее Сергей наехал ему на ногу, поэтому он решил отомстить. На следующее утро, в день судебного заседания 5 января, парень начал рассказывать, что напал на мужчину якобы из-за долгов его сына. При этом брат Елены, по ее словам, уже давно не живет в городе.

Еще одну версию выдвинула сестра обвиняемого, которая в личных сообщениях со знакомым Елены заявила, что ее брата якобы избили несколько мужчин, которые были связанные с потерпевшим.

Скрин

Более того, женщина стала угрожать мужчине из-за того, что он помогал распространять информацию о разбое.

"Утром, в день суда, сестра Ивана писала сообщения с угрозами моему знакомому, который помогал мне распространять эту информацию, что если он не удалит эти сообщения, с ним может что-то случится, что его найдут и другое", – рассказала Елена.

Арест продлился недолго

На судебном заседании по избранию меры пресечения защита остановилась на варианте об автомобильном наезде со стороны Сергея. Как рассказал на суде Иван, он выяснил, где обидчик паркует свое авто и стал дожидаться его поблизости. Нападающий также отметил, что у него не было цели искалечить или грабить мужчину.

Дождавшись Сергея, парень подошел к нему сзади и стал бить найденным неподалеку металлическим предметом по голове. А чтобы жертва не имела возможности вызвать полицию – забрал у него сумочку с телефоном и прочими вещами и пытался скрыться с места происшествия.

В комментарии OBOZREVATEL Елена подтвердила, что у семьи действительно есть машина, и в ней стоит видеорегистратор.

"Последняя версия в суде – про наезд на машине, у нас есть видеорегистратор, но обвиняемые и их адвокаты не могут назвать дату и время, когда этот наезд произошел. Мы без проблем предоставим видеозаписи с регистратора, когда они скажут хотя бы день", – говорит она.

Новости В канун Нового года в Запорожье двое военных устроили ножевую драку с гражданским

Несмотря на все попытки адвокатов обвиняемого доказать, что в заявлении о взятии под стражу нет достаточной аргументации, а также в деле нет доказательств вины его подзащитного, Ивана взяли под стражу сроком на два месяца с возможностью внесения залога размером в 38 тысяч 420 гривен. Следствие квалифицировало действия нападавшего по части 1 статьи 187 УК Украины (разбой).

Заседание суда

Но судя по всему, за молодого человека все же внесли залог, и теперь он свободно ходит по улицам Белгород-Днестровского.

"Нам уже люди говорили, что видели Ивана на улице, но официально нам не подтверждают, выпустили ли его под залог, сейчас адвокаты пытаются выяснить", – сообщила дочь пострадавшего.

Слежка была

Одними из первых слов Ивана в участке было то, что он следил за своей жертвой. Как рассказала Елена, позже они действительно вспомнили, что накануне избиения сын священника вместе с другом приходил в кафе, владельцем которого является потерпевший Сергей.

"Они приходили дважды, почему это запомнилось, потому что слишком пристально они смотрели на нас с мамой, с кем общаемся, куда ходим. Так и сидели по несколько часов с одной чашкой чая", – сказала Елена.

Поэтому родственники пострадавшего начали подозревать, что у Ивана был сообщник. Сергей тоже вспомнил, что за Иваном выходил еще один человек, но его спугнула подъехавшая машина.

Отец – рейдер, дочь – наркоторговец

Что касается семьи Гуменюк, по словам Елены, раньше они знакомы никогда не были, несмотря на заявления среднего сына, что у них с Сергеем есть какие-то давние счеты.

Судя по комментариям под постом, и отец, и сестра Ивана также были замечены в противоправных действиях.

"Папаша там тоже любитель рукоприкладством позаниматься, всё решает мордобоем. Хату у одной бабушки в Дальнике отжал, вывез ее в посадку и заставил подписать… Если будем молчать, то и это дело замнется, как и с его дочерью, которую взяли на распространении наркотиков в одном из ночных клубов Одессы", – пишет пользователь с ником Дарья Дарья.

Скриншот

"Да, нам много писали про дочь, вот пост младшего сына священника Павла, где он называет одноклассников мразями и желает им не сдать ВНО. Нам одна женщина рассказала, что ее сын учится с этим младшим сыном, и отметила, что мальчик себя агрессивно ведет. Мы в шоке от такой семьи священника", – рассказала Елена.

facebook/publicakkerman

Требуют справедливости

По словам дочери, единственное, чего добивается их семья – это справедливого наказания для Ивана Гуменюка.

"Нас очень сильно возмутило в этой ситуации, что отец Ивана даже не извинился за своего сына, в батюшке не было видно никакого раскаяния. Первое, что мы от него услышали, это то, что он нанял крутых адвокатов. 100% мы бы не делали никакой огласки, если бы просто увидели, что парень сожалеет о содеянном. Мы сейчас пытаемся разобраться, что на него нашло, есть подозрение, что это было не его решение", – говорит Елена.

Девушка переживает, что семья обвиняемого сможет откупиться от следствия, а дело замнут. К тому же дело Сергея ведет судья, который ранее уже попадал под прицел СМИ. В марте 2016 года судья Белгород-Днестровского горрайонного суда Валентин Заверюха, отказался избирать меру пресечения мужчине, которого подозревали в совершении не менее девяти грабежей и разбойных нападений на одиноких женщин.

Валентин Заверюха 04849.com.ua

Заседание перенесли, а преступник скрылся.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!