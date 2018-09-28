Церковь УПЦ МП на Донбассе попала в очередной скандал: опубликовано фото

На территории Свято-Успенской Святогорской лавры в Донецкой области (Московский патриархат) нашли прайс-лист с расценками в российских рублях.

На опубликованном фото можно увидеть, что прихожанам предлагают расплатиться за услуги различной валютой – также гривнами или долларами, передает "Энигма".

Напомним, ранее стало известно, что в церковной лавке на территории Лавры обустроили подпольный обмен российских рублей.

Как оказалось, за "немного сверху" служители монастыря предоставляют такую услугу и меняют деньги.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Святогорской лавре священник УПЦ МП отказал участнику АТО в отпевании его погибших побратимов из-за того, что они были греко-католиками.