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Церковь УПЦ МП на Донбассе попала в очередной скандал: опубликовано фото

2.3тЧитать материал на украинском

На территории Свято-Успенской Святогорской лавры в Донецкой области (Московский патриархат) нашли прайс-лист с расценками в российских рублях.

На опубликованном фото можно увидеть, что прихожанам предлагают расплатиться за услуги различной валютой – также гривнами или долларами, передает "Энигма".

Напомним, ранее стало известно, что в церковной лавке на территории Лавры обустроили подпольный обмен российских рублей.

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Церковь УПЦ МП на Донбассе попала в очередной скандал: опубликовано фото

Как оказалось, за "немного сверху" служители монастыря предоставляют такую услугу и меняют деньги.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Святогорской лавре священник УПЦ МП отказал участнику АТО в отпевании его погибших побратимов из-за того, что они были греко-католиками.

Место
Украина
Объект
УПЦ МП
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Эту козлорылую шоблу давно пора разогнать вместе с кизяками, у меня даже полуватная теща прозрела, когда пошла в Лавру на утреннюю литургию, а московские попы молебен тупо под фонограмму ху*рят, только тогда она мне поверила, что МП к Господу ни какого отношения не имеет
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