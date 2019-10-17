"Напоминает туалет": церковь УГКЦ на Львовщине оскандалилась "российским" ремонтом

В поселке Славское Львовской области аутентичные росписи церкви Успения Пресвятой Богородицы УГКЦ скрыли керамической плиткой, произведенной в России.

Об этом на странице в Facebook сообщила Львовская областная организация "Украинского общества охраны памятников", поделившись соответствующими снимками. При этом храм является памятником архитектуры местного значения.

Уточняется, что в ходе ремонта новую плитку положили поверх уничтоженных росписей Модеста Сосенко и Юлиана Буцманюка, сделанных в 1909 году.

Церковь в Славском Википедия

Журналисты ZAXID.NET нашли конкретную коллекцию этой плитки. Ее производит фирма Kerama Marazzi Суррей, стоимость – 344 грн за квадратный метр.

В характеристиках указывается, что плитка используется для отделки кухни, страна-производитель – РФ.

facebook.com/ukrtopik

Официальным поставщиком Kerama Marazzi в Украине является ООО "Керама Марацци Украина". По данным аналитической платформы YouControl, среди основателей предприятия (с долей 99,95% в уставном фонде) является ООО "Керама Марацци", зарегистрированное в городе Орел Российской Федерации.

facebook.com/ukrtopik

Журналисты обратились за комментарием к личному секретарю владыки Самборско-Дрогобычской епархии УГКЦ, к которой принадлежит церковь в Славском, Андрею Совьяку. Он пообещал выяснить ситуацию и прокомментировать ее позже.

Еще до начала проведения ремонта к настоятелю церкви о. Андрею Петришиному обращались искусствоведы и специалисты по охране культурного наследия с просьбами прекратить работы.

Уничтоженные росписи Facebook

Уничтоженные росписи Facebook

Однако, этого не произошло. Кроме того, с пола и стен помещения демонтировали аутентичную плитку, изготовленную на фабрике Ивана Левинского.

После этого в Самборско-Дрогобычской епархии уничтожения росписей Модеста Сосенко и Юлиана Буцманюка назвали "поспешным решением общества".

Церковь в Славском facebook.com/ukrtopik

По факту уничтожения художественных росписей Сколевский отдел полиции открыл уголовное производство по ч. 2 ст. 298 (незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение или повреждение объектов культурного наследия) УК.

Отметим, новое убранство храма вызвало возмущение пользователей сети. В комментариях сравнивают его с баней или мечетью. "Напоминает туалет", – отметил один из пользователей.

facebook.com/ukrtopik

facebook.com/ukrtopik

facebook.com/ukrtopik

Скрин комментариев к посту

Скрин комментариев к посту

Скрин комментариев к посту

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Кривом Роге неизвестные подожгли двери храма Вознесения Господня, обрисовав стены надписями "14/88".

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