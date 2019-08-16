Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Цепляется за жизнь: на Львовщине произошло жуткое ДТП с ребенком

Читать материал на украинском

Во Львовской области водитель сбил 8-летнего школьника-велосипедиста. Мальчик был доставлен в больницу в критическом состоянии.

ДТП произошло 15 августа в поселке Рудно. Ученик 2 класса Богдан Босый попал под колеса ВАЗа. Как сообщила OBOZREVATEL начальник ГУНП Львовщины Светлана Добровольская, авто управлял 54-летний мужчина.

"Авария произошла, когда водитель осуществлял заезд во двор", – отметила она.

8-летний Богдан Босый

8-летний Богдан Босый

Facebook Татьяны Кабан

Правоохранители начали устанавливать все обстоятельства происшествия.

Новости
"Потеряли сыновей": подробности жуткого ДТП со студентами под Одессой

В результате ДТП Богдан получил множественные травмы и был доставлен в больницу. Волонтер Татьяна Кабан написала в Facebook, что состояние ребенка очень тяжелое.

"Недавно мы собирали деньги на операцию для Босого Андрюшки, который проживает в Рудно. Диагноз – ДЦП. Операцию сделали. Но у нас новая беда, старшего брата Босого Богдана сбила машина. Сейчас он в реанимации на Орлика в очень тяжелом состоянии", – написала она.

ДТП произошло в поселке Рудно

ДТП произошло в поселке Рудно

Google. Maps

Новости
Где в Киеве больше всего ДТП: опубликована статистика по районам

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львовской области 14 августа столкнулись три легковых автомобиля. Травмы разной степени тяжести получили семь человек, в том числе двое детей.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Криминал" на OBOZREVATEL.

Темы
Криминал Война на дорогах
Место
Украина Львов
Теги
ДТП криминал
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
1
Интересно
8
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...