Цепляется за жизнь: на Львовщине произошло жуткое ДТП с ребенком

Во Львовской области водитель сбил 8-летнего школьника-велосипедиста. Мальчик был доставлен в больницу в критическом состоянии.

ДТП произошло 15 августа в поселке Рудно. Ученик 2 класса Богдан Босый попал под колеса ВАЗа. Как сообщила OBOZREVATEL начальник ГУНП Львовщины Светлана Добровольская, авто управлял 54-летний мужчина.

"Авария произошла, когда водитель осуществлял заезд во двор", – отметила она.

8-летний Богдан Босый Facebook Татьяны Кабан

Правоохранители начали устанавливать все обстоятельства происшествия.

В результате ДТП Богдан получил множественные травмы и был доставлен в больницу. Волонтер Татьяна Кабан написала в Facebook, что состояние ребенка очень тяжелое.

"Недавно мы собирали деньги на операцию для Босого Андрюшки, который проживает в Рудно. Диагноз – ДЦП. Операцию сделали. Но у нас новая беда, старшего брата Босого Богдана сбила машина. Сейчас он в реанимации на Орлика в очень тяжелом состоянии", – написала она.

ДТП произошло в поселке Рудно Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львовской области 14 августа столкнулись три легковых автомобиля. Травмы разной степени тяжести получили семь человек, в том числе двое детей.

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