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Ценой жизни отбил врага: стало известно о героическом поступке 20-летнего бойца ООС

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На Донетчине погиб 20-летний защитник Украины из 54-й Отдельной механизированной бригады Евгений Керечанин, уроженец Сумской области. Он героически отражал удар террористов и заставил их отступить.

Об этом сообщил представитель пресс-центра Объединенных сил Алексей Жуганов. Фото героя показали на странице Книги памяти павших за Украину в Facebook.

Трагедия произошла 18 марта около 10:00 утра на луганском направлении. Керечанин находился на наблюдательном посту, когда противник открыл огонь.

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Евгений Керечанин

Евгений Керечанин

Страница Книги памяти павших за Украину в Facebook

Евгений Керечанин

Евгений Керечанин

Страница Книги памяти павших за Украину в Facebook

Он погиб от пули снайпера. "С целью приближения к нашим позициям, около 10:00 утра противник открыл огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, пытаясь зайти во фланг опорного пункта взвода одной из наших бригад, которая защищает Луганскую область. Находясь на наблюдательном посту, солдат Евгений Керечанин открыл огонь из пулемета. Точными выстрелами он заставил противника остановиться и отступить. В то же время, под прикрытием пулемета действовал вражеский снайпер, в результате стрельбы которого Евгений получил ранения, несовместимые с жизнью. За проявленное мужество он представлен к награждению посмертно", – заявили в пресс-центре ООС.

Как сообщал OBOZREVATEL, трое оккупантов были уничтожены, еще трое получили ранения в результате боевых действий на Донбассе 19 марта.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на ДонбассеВойна на Донбассе
Место
Украина
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Д Алексей
Д Алексей
Земля пухом
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andrei andrei
andrei andrei
Ну, просто подвиг! Звезду героя укурины йому! Посмертно. И опять, воен из деревни. В АТО есть захистники из городов? Интересный тренд, однако.
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