Ценой жизни. Фото и истории героев, погибших в боях за Украину в декабре

Встреча Зеленского с Путиным в Париже 9 декабря 2019 года не остановила войну. В течение последнего месяца года боевики продолжали нарушать перемирие. А украинские воины противостояли агрессии, рискуя своим здоровьем, а порой и жизнью – за то, чтобы украинцы на мирных территориях нашего государства спокойно жили и готовились к новогодним праздникам.

На протяжении декабря 2019 года Украина потеряла на фронтах войны за Независимость 9 своих сыновей. Предлагаем вспомнить героев, которые заплатили жизнью за нашу безопасность.

В декабре в боях на Донбассе погибли 9 героев

Денис Волочаева

Денис Волочаев

Денис Александрович Волочаев родился 23 декабря 1981 года в Луганске. Жил в городе Ирпень Киевской области.

Окончил Академию государственной налоговой службы в Ирпене в 2003 году.

Оперативный сотрудник отдела Центра специальных операций "А" СБУ. Один из лучших снайперов Украины.

В 2018-м получил Кубок Украины по практической стрельбе из карабина. На фронте выполнял задачи по контрдиверсионной и контрснайперской борьбе. Кавалер Ордена "За мужество" III степени (22 августа 2016 года) и Ордена "За мужество" II степени (23 марта 2018 года), имел многочисленные ведомственные награды.

Погиб в ночь на 1 декабря 2019 года вблизи села Староласпа в Донецкой области. Согласно официальным сообщениям, группа, в которую входил Волочаев, выполняла боевую задачу по противодействию заходу вражеских ДРГ. Когда спецназовцы уже возвращались после выполнения задания, они подорвались на мине. Напарник Волочаева, Дмитрий Каплунов, погиб на месте. Сообщалось также, что подполковник Волочаев пытался помочь побратиму – и именно тогда получил несовместимые с жизнью ранения. Он умер во время эвакуации.

Указом президента Украины от 3 декабря 2019 года Денису Волочаеву посмертно было присвоено звание полковника и высшая государственная награда – Золотая Звезда Героя Украины.

Павшему герою было 37 лет.

Дмитрий Каплунов

Дмитрий Каплунов

Дмитрий Витальевич Каплунов родился 4 декабря 1980 года. С 2004 года – оперативный сотрудник отдела Центра специальных операций "А" СБУ. Снайпер.

Его отец – действующий полковник Государственной пограничной службы. Родной брат – военнослужащий.

Дмитрий увлекался мотоспортом.

Был отмечен многочисленными государственными наградами, в частности, Орденом "За мужество" III степени (12 октября 2017года).

В результате подрыва мины погиб в ночь на 1 декабря 2019 года в районе села Староласпа Донецкой области. Тело Дмитрия его побратимы не смогли забрать сразу, его захватили боевики "ДНР". После того, как в соцсетях произошел слив информации о том, кем был и где работал Дмитрий Каплунов, террористы неделю не отдавали его тело. Забрать погибшего героя украинской стороне удалось лишь 7 декабря.

Указом президента Украины от 3 декабря Дмитрию Каплунову было присвоено звание полковника и Героя Украины.

Уже после гибели Каплунова стало известно, что он должен был свидетельствовать против бывших бойцов "Беркута" о событиях 20 февраля 2014 года. Тайный свидетель, которого допрашивали по ходатайству представителя потерпевших, по словам одного из судей Святошинского районного суда города Киева, был залегендирован под именем "Дмитрий".

Дмитрий Каплунов всего 3 дня не дожил до своего 39-летия.

Дмитрий Темный

Дмитрий Темный

Дмитрий Викторович Темный родился 7 февраля 1991 года в селе Малый Бузуков Смелянского района Черкасской области.

Младший сержант 72 отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев.

На войну попал во второй раз.

Накануне "нормандской встречи" в Париже, 7 декабря в 22.55, враг начал обстрел позиций украинских военных из автоматических гранатометов. Тогда Дмитрий Темный получил несовместимые с жизнью осколочные ранения.

Похоронили погибшего героя в селе Хацки Черкасского района, где он жил с женой и 3-летней дочкой.

Дмитрию Темному было 28 лет.

Андрей Войтович

Андрей Войтович

Андрей Владимирович Войтович родился в 1990 году в селе Квитневе Рожищенского района Волынской области. Жил в Луцке.

В мае 2017 года женился на волонтерке из организации "Волынь SOS" Светлане Чернобаевой, которая переехала в Луцк из Краматорска. Воспитывал двух ее сыновей от первого брака.

Младший сержант 14-й отдельной механизированной бригады служил по 3-летнему контракту. Как рассказывают побратимы, планировал подписывать следующий контракт после завершения текущего.

Андрей Войтович погиб в день, когда Зеленский встречался с Путиным в Париже. Около 22.00 9 декабря он вместе с двумя сослуживцами, Виктором Прусским и Сергеем Сиротой, на позициях в пределах взводно-опорного пункта в районе Золотого подорвался на неизвестном взрывном устройстве. По неофициальной информации, взрыв на ВОПе произошел в результате детонации противотанкового минного шлагбаума во время минометного обстрела. Все трое воинов погибли.

Похоронен герой в селе Квитневе.

Виктор Прусский

Виктор Прусский

Виктор Федорович Прусский родился 26 ноября 1970 года. Жил в городе Ривне.

Младший сержант, командир БМП одного из подразделений 14 ОМБр.

Ранее служил в десантных войсках, в свое время выполнял задачи в Грузии.

Родные рассказывают: на войну Виктор ушел добровольцем. Говорил, что не может сидеть дома, когда на Донбассе гибнут молодые ребята. В 2016-м подписал первый контракт с ВСУ, защищал город Счастье. Дата подписания последнего контракта – 22 мая 2019 года. Тогда же, весной, Виктор Прусский в последний раз был дома. Его приезда родные ждали новогодние праздники.

Сестра погибшего рассказывала журналистам местного телеканала, что брат не любил телефонные разговоры, поэтому домой звонил редко. Последний раз семья общалась с ним за три недели до его смерти: тогда Виктор рассказывал, что тяжело переживает гибель от пули вражеского снайпера своего близкого друга, бойца 14 ОМБр Артема Соколова.

Погиб воин в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве – вместе с Андреем Войтовичем и Сергеем Сиротой. Неофициально бойцы 14 ОМБр рассказывают: подрыв произошел вследствие детонирования минного заграждения из-за обстрела террористами "ЛНР".

Павшему герою незадолго до смерти исполнилось 49 лет.

У него остались мама и сестра.

Сергей Сирота

Сергей Сирота

Сергей Николаевич Сирота родился в 1997 году в селе Щурин Рожищенского района Волынской области.

Старший солдат 14 ОМБр.

Служил по контракту с 2016 года.

Погиб вечером 9 декабря на ВОПе в окрестностях Золотого в результате подрыва взрывного устройства (вероятно, сдетонировало минное ограждение результате минометного обстрела позиций бригады) – вместе с Андреем Войтовичем и Виктором Прусским. Через несколько дней парень собирался ехать домой в отпуск.

Похоронен в родном селе.

У павшего воина остались родители и двое братьев. А также невеста, на которой Сергей планировал жениться по приезду домой.

Сергей Михальчук

Сергей Михальчук

Сергей Александрович Михальчук родился 27 мая 1998 года в селе Большие Проходы Дергачевского района Харьковской области.

После срочной службы в 2018 году подписал контракт с Национальной гвардией Украины. Служил в Бригаде быстрого реагирования. Старший пулеметчик 2-го взвода разведки спецназначения. Любил спорт.

14 декабря в районе Светлодарской дуги попал под артиллерийский обстрел. Сергей Михальчук прикрыл своим телом побратима, получив многочисленные осколочные ранения. Умер во время эвакуации по дороге в госпиталь.

"Мы потеряли своего побратима и боевого товарища. Он пришел в наше подразделение год назад, пройдя все этапы сложного отбора. Чуткий парень, которого все уважали и любили. У Сергея была девушка, он планировал жениться, но вражеская мина оборвала все планы", – рассказывал побратим погибшего с позывным "Тренер".

За проявленное мужество и жертвенность командование Нацгвардии подало представление на присвоение Сергею Михальчуку звание Герой Украины – посмертно.

Похоронен воин на Аллее Героев 18 кладбища в Харькове.

Василий Лисицын

Василий Лисицын

Василий Анатольевич Лисицын родился 1 января 1991 года в Кропивницком. Воспитывался в приемной семье.

В апреле 2018-го был призван на военную службу. Со временем подписал контракт с ВСУ.

Служил в 40 отдельной артиллерийской бригаде водителем-электриком батареи беспилотных авиационных комплексов дивизиона артиллерийской разведки. Был командирован в зону проведения ООС к 28 ОМБр – как механик-водитель.

17 декабря 2019 года около 19 часов вечера погиб в районе Марьинки от выстрела вражеского снайпера в голову. Впоследствии разведка бригады сообщила: снайпер российско-террористических группировок стрелял со стороны Трудовских в оккупированном Донецке, прикрываясь маленькой девочкой, которая играла неподалеку. Эту тактику, отметили в бригаде, враг использует часто, ведь знает, что украинские военные не будут стрелять в ответ, если может пострадать ребенок.

Павший герой похоронен на Аллее Почетных воинских захоронений Ровнянского кладбища в Кропивницком.

У него осталась жена и маленький ребенок.

Герман Соловьев

Герман Соловьев

Герман Игоревич Соловьев родился 29 марта 1994 года в Каменском Днепропетровской области. Жил в Днепре.

Механик-водитель БМП механизированного отделения 93 ОМБр.

Контракт с Вооруженными силами Украины подписал в сентябре 2018-го. Вместе с 93 бригадой выполнял задания вблизи Верхнеторецкого, что в Ясиноватском районе. Незадолго до гибели Германа его бригада вновь зашла в зону ООС – на этот раз на луганское направление.

Погиб 22 декабря 2019-го около 10.40 в результате пулевых ранений, полученных в перестрелке с боевиками на одной из передовых позиций на Луганщине.

"Механик-водитель от Бога. На блокопосту начался обстрел и один патрон зашел в ключицу, вышел через грудь, а второй - в затылок", – рассказывал побратим погибшего воина "Танкист".

"Благодаря высокому росту человек имел позывной "Маяк". Не пил, не курил, очень хороший механик-водитель, золотые руки. Отличный специалист. Сказали – сделал. Таких людей не хватает в армии. Это огромная потеря ", – отметили в сообщении о гибели бойца на странице 93 ОМБр.

Похоронили Германа Соловьева на Аллее славы военного кладбища в Каменском.

У него остались родители.

Погибшему воину было 25 лет.

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