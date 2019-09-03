Цемаха можно отдать России при одном условии – генерал

Украине следует согласиться на передачу России бывшего командира подразделения противовоздушной обороны террористов "ДНР" Владимира Цемаха только после осуществления всех необходимых процессуальных действий.

Именно отказ выдавать Цемаха стал препятствием к большому обмену пленными между Россией и Украиной. Такое мнение OBOZREVATEL высказал экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.

Он признал: как один из свидетелей по делу о сбитом над Донбассом "Боинге", Цемах "важен для россиян", прежде всего, как потенциальный участник будущего судебного процесса.

Террорист "ДНР" Владимир Цемах Politeka.net

Чтобы получить его, "осуществляется давление на нашего президента", – заметил генерал.

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В то же время он заявил, что допускает возможность передачи Цемаха России, но только при условии проведения всех процессуальных действий. "Нужно провести допросы, взять показания, всё документально зафиксировать, а потом обменять", – сказал он.

Романенко подчеркнул: допросы должны проводиться с участием международных представителей, в том числе главной пострадавшей стороны – Нидерландов, – так же, как это было, когда сам генерал давал показания по сбитому "Боингу" в качестве эксперта в области ПВО. "Тогда я давал показания в присутствии представителя Нидерландов и Австралии", – сообщил он.

Как писал OBOZREVATEL:

Журналист и военный эксперт Юрий Бутусов высказал мнение о том, что Россия затягивает обмен пленными и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена – с целью получить Владимира Цемаха.

Бывшего командира подразделения противовоздушной обороны террористов в Снежном "похитили" из "ДНР" 27 июня.

Доставленный в Киев Цемах был арестован по решению суда.

При этом подконтрольные террористам информационные ресурсы сообщали, что украинские спецназовцы задержали Цемаха в оккупированном Снежном, якобы оглушили его и вывезли из ОРДЛО под видом парализованного пенсионера.

Отмечается, что Цемах как экс-начальник ПВО боевиков может быть ценным свидетелем в деле о крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 года в Донецкой области.

Так, в сети всплыло видео скандального признания террориста о том, что он прятал установку "Бук", из которой сбили лайнер.

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