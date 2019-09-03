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3 сентября • обновлено в 19:09
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Цемаха можно отдать России при одном условии – генерал

2.8т Читать материал на украинском

Украине следует согласиться на передачу России бывшего командира подразделения противовоздушной обороны террористов "ДНР" Владимира Цемаха только после осуществления всех необходимых процессуальных действий.

Именно отказ выдавать Цемаха стал препятствием к большому обмену пленными между Россией и Украиной. Такое мнение OBOZREVATEL высказал экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.

Он признал: как один из свидетелей по делу о сбитом над Донбассом "Боинге", Цемах "важен для россиян", прежде всего, как потенциальный участник будущего судебного процесса.

Террорист "ДНР" Владимир Цемах

Террорист "ДНР" Владимир Цемах

Politeka.net

Чтобы получить его, "осуществляется давление на нашего президента", – заметил генерал.

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В то же время он заявил, что допускает возможность передачи Цемаха России, но только при условии проведения всех процессуальных действий. "Нужно провести допросы, взять показания, всё документально зафиксировать, а потом обменять", – сказал он.

Романенко подчеркнул: допросы должны проводиться с участием международных представителей, в том числе главной пострадавшей стороны – Нидерландов, – так же, как это было, когда сам генерал давал показания по сбитому "Боингу" в качестве эксперта в области ПВО. "Тогда я давал показания в присутствии представителя Нидерландов и Австралии", – сообщил он.

Как писал OBOZREVATEL:

  • Журналист и военный эксперт Юрий Бутусов высказал мнение о том, что Россия затягивает обмен пленными и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена – с целью получить Владимира Цемаха.

  • Бывшего командира подразделения противовоздушной обороны террористов в Снежном "похитили" из "ДНР" 27 июня.

  • Доставленный в Киев Цемах был арестован по решению суда.

  • При этом подконтрольные террористам информационные ресурсы сообщали, что украинские спецназовцы задержали Цемаха в оккупированном Снежном, якобы оглушили его и вывезли из ОРДЛО под видом парализованного пенсионера.

  • Отмечается, что Цемах как экс-начальник ПВО боевиков может быть ценным свидетелем в деле о крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 года в Донецкой области.

  • Так, в сети всплыло видео скандального признания террориста о том, что он прятал установку "Бук", из которой сбили лайнер.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт Обмен пленными
Персона
Игорь Романенко
Место
Украина
Тег
Новости России
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Комментарии на сайте не модерированы
Kuksov Micha
Kuksov Micha
Уже почти 3 месяца Цемах в Украине! И что? Где признания по Боингу? Нидерланды Цемахом не заинтересовались! Малайзия обвинила Европу в подтасовке фактов! Расследование по длительности напоминает Приднестровский конфликт.
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Аргентинский Кокс
Аргентинский Кокс
Kuksov Micha, нафер он расее тада, доон?))
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