"Палач" МН17 Цемах собрался в ЕСПЧ с иском против Украины

Ключевой фигурант дела о катастрофе МН17, террорист "ДНР" Владимир Цемах намерен подать иск против Украины в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Защищать его интересы там будет известный российский адвокат Анатолий Кучерена. Об этом рассказал сам правозащитник в комментарии пропагандистскому телеканалу НТВ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Владимир обращается ко мне и просит стать его защитником, поскольку он оказался в очень сложной жизненной ситуации. Он в своем письме написал, как над ним истязались, как его избивали, как его похитили в Снежном, где он живет, "ДНР", как его увезли в Киев. Ужасно там! Какие уколы ему кололи", – озвучил лживые жалобы военного преступника Кучерена.
Владимир Цемах
ВВС
Он также отметил, что Цемах якобы не может приехать в Россию, поскольку его разыскивает Украина и Нидерланды, и пообещал оказать террористу необходимую поддержку в Страсбурге, где находится ЕСПЧ.
"Сейчас работа уже ведется, мы готовим текст жалобы. Постараюсь сделать все, чтобы Страсбургский суд принял жалобу и рассмотрел те проблемы, с которыми он столкнулся", – сказал российский адвокат.
Как сообщал OBOZREVATEL:
бывшего командира подразделения противовоздушной обороны террористов в Снежном "похитили" из "ДНР" 27 июня.
Доставленный в Киев Цемах был арестован по решению суда.
В сети всплыло видео скандального признания террориста о том, что он прятал установку "Бук", из которой сбили лайнер.
3 сентября Киевский апелляционный суд продлил арест бывшего "начальника ПВО ДНР" Владимира Цемаха.
В то же время следователи из Нидерландов заявили о намерении допросить Цемаха.
5 сентября Киевский апелляционный суд решил освободить из-под стражи фигуранта по делу сбитого MH17 Владимира Цемаха.
Он стал участником обмена пленными по формуле 35 на 35.
Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перед выдачей Цемаха России его допросили следователи из Нидерландов.
11 сентября дочь фигуранта дела о катастрофе МН17 опубликовала фото с ним, отметив, что они едут домой.
Статус Цемаха в деле о катастрофе МН17 изменили из свидетеля на подозреваемого.
Нидерланды обратились к России с просьбой разыскать Цемаха.
Позже Цемах рассказал в интервью бывшему главному редактору "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому о "похищении" и катастрофе МН17.
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