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6 ноября • обновлено в 13:43
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"Палач" МН17 Цемах собрался в ЕСПЧ с иском против Украины

1.6т Читать материал на украинском

Ключевой фигурант дела о катастрофе МН17, террорист "ДНР" Владимир Цемах намерен подать иск против Украины в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Защищать его интересы там будет известный российский адвокат Анатолий Кучерена. Об этом рассказал сам правозащитник в комментарии пропагандистскому телеканалу НТВ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Владимир обращается ко мне и просит стать его защитником, поскольку он оказался в очень сложной жизненной ситуации. Он в своем письме написал, как над ним истязались, как его избивали, как его похитили в Снежном, где он живет, "ДНР", как его увезли в Киев. Ужасно там! Какие уколы ему кололи", – озвучил лживые жалобы военного преступника Кучерена.

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Владимир Цемах

Владимир Цемах

ВВС

Он также отметил, что Цемах якобы не может приехать в Россию, поскольку его разыскивает Украина и Нидерланды, и пообещал оказать террористу необходимую поддержку в Страсбурге, где находится ЕСПЧ.

"Сейчас работа уже ведется, мы готовим текст жалобы. Постараюсь сделать все, чтобы Страсбургский суд принял жалобу и рассмотрел те проблемы, с которыми он столкнулся", – сказал российский адвокат.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
На Донбассе сбит Boeing-777
Персона
Владимир Цемах
Место
Россия
Теги
Европейский суд по правам человека террористы "ДНР"
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васильевич василий
васильевич василий
То что он выиграет у Окраины - сто процентов
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фил филипыч
фил филипыч
вот так обвиняемый стал свидетелем а кто небо не закрыл то кем становиться?))
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фил филипыч
фил филипыч
почему обос решил что жалобы лживые? журналистика не может давать оценку, она должна давать истинную информацию. хотя причем здесь журналистика? это же обос
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