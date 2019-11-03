Цемах сделал скандальное заявление об МН17: Нидерланды засекретили данные

Прокуратура Нидерландов отказалась комментировать скандальное заявление боевика "ДНР" Владимира Цемаха в интервью бывшему главному редактору "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому о том, что ему предлагали гражданство и дом в Нидерландах в обмен на показания по делу МН17.
Однако пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехт ван де Мосдейк в комментарии корреспонденту "Укринформа" в Гааге подтвердила, что Международная совместная следственная группа (JIT) допрашивала Цемаха.
"Я смотрела интервью. Это правда, что господина Цемаха допросила Международная совместная следственная группа (JIT)", – заявила Мосдейк.
Владимир Цемах
ukrinform.ua
Также она подчеркнула, что допрос Цемаха Нидерландами является конфиденциальным.
"Эти разговоры всегда конфиденциальны, поэтому я не могу обнародовать, что он сказал", – заявила пресс-секретарь Прокуратуры Нидерландов и отметила, что Цемах является важным человеком для расследования дела MH17.
"Цемах – это человек, который представляет интерес для Международной совместной следственной группы. Прокуратура Нидерландов послала запрос на временный арест Цемаха в компетентные российские органы 7 сентября 2019 с целью экстрадиции в Нидерланды", – добавила Мосдейк.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Бывшего командира подразделения противовоздушной обороны террористов в Снежном "похитили" из "ДНР" 27 июня.
Доставленный в Киев Цемах был арестован по решению суда.
В сети всплыло видео скандального признания террориста о том, что он прятал установку "Бук", из которой сбили лайнер.
3 сентября Киевский апелляционный суд продлил арест бывшего "начальника ПВО ДНР" Владимира Цемаха.
В то же время следователи из Нидерландов заявили о намерении допросить Цемаха.
5 сентября Киевский апелляционный суд решил освободить из-под стражи фигуранта по делу сбитого MH17 Владимира Цемаха.
Он стал участником обмена пленными по формуле 35 на 35.
Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перед выдачей Цемаха России его допросили следователи из Нидерландов.
11 сентября дочь фигуранта дела о катастрофе МН17 опубликовала фото с ним, отметив, что они едут домой.
Статус Цемаха в деле о катастрофе МН 17 изменили из свидетеля на подозреваемого.
Нидерланды обратились к России с просьбой разыскать Цемаха.
Позже Цемах рассказал о "похищении" и катастрофе МН17.
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