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3 ноября • обновлено в 20:03
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Цемах сделал скандальное заявление об МН17: Нидерланды засекретили данные

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Прокуратура Нидерландов отказалась комментировать скандальное заявление боевика "ДНР" Владимира Цемаха в интервью бывшему главному редактору "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому о том, что ему предлагали гражданство и дом в Нидерландах в обмен на показания по делу МН17.

Однако пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехт ван де Мосдейк в комментарии корреспонденту "Укринформа" в Гааге подтвердила, что Международная совместная следственная группа (JIT) допрашивала Цемаха.

"Я смотрела интервью. Это правда, что господина Цемаха допросила Международная совместная следственная группа (JIT)", – заявила Мосдейк.

Владимир Цемах

Владимир Цемах

ukrinform.ua

Также она подчеркнула, что допрос Цемаха Нидерландами является конфиденциальным.

"Эти разговоры всегда конфиденциальны, поэтому я не могу обнародовать, что он сказал", – заявила пресс-секретарь Прокуратуры Нидерландов и отметила, что Цемах является важным человеком для расследования дела MH17.

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"Цемах это человек, который представляет интерес для Международной совместной следственной группы. Прокуратура Нидерландов послала запрос на временный арест Цемаха в компетентные российские органы 7 сентября 2019 с целью экстрадиции в Нидерланды", – добавила Мосдейк.

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Темы
На Донбассе сбит Boeing-777 Обмен пленными
Персоны
Владимир Цемах Кирилл Вышинский
Место
Нидерланды
Тег
Боинг МН17
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "предлагали гражданство и дом в Нидерландах в обмен на показания по делу МН17". Видать совсем туго у этой следственной группы с доказательствами. За 6 лет ничего кроме мультиков из соц.сетей так и не нашли)
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