"Целились в сердце!" Кандидата в нардепы порезали ножом. Фото и видео

Кандидат в народные депутаты Украины от ВО "Свобода" по избирательному округу №192 Назарий Чепко заявил о покушении на свою жизнь.

По словам Чепко, в ночь на 13 июля его во дворе собственного дома ударил ножом неизвестный злоумышленник. В инциденте кандидат в депутаты обвинил своего конкурента на выборах – действующего нардепа Александра Герегу. В штабе Гереги все обвинения отвергают.

В ночь покушения Чепко написал в своем Facebook: "Сегодня ночью экс-регионал Герега пытался меня убить за опубликованную мной правду о нем". Также он продемонстрировал фото и видео полученных ранений.

В комментарии сайту "Опора" кандидат в нардепы рассказал, что инцидент произошел 13 июля, около часа ночи, во дворе кандидата. Чепко отметил, что злоумышленник без слов целился ему ножом в сердце, однако удар удалось отбить, поэтому обошлось без серьезных последствий. Лицо своего обидчика кандидат не видел.

Нападение он связывает с распространением газет и листовок об Александре Гереге: "Мы издали и газету, и открытку. После чего нам передавали, что судить будут... Вчера мы раздали открытку, в которой опубликовали расследование программы "Схемы", после чего к моему собрату, который занимается агитацией в Ярмолинцах, подошел неизвестный человек в возрасте 25-30 лет и спросил, это он поддерживает там Назара Чепко? На утвердительный ответ незнакомец сказал: "Ну, смотри, чтобы тебе не загнали теперь в глаз нож"... И произошло это после листовок, которые дали очень хороший эффект", – заявил кандидат.

oporaua.org

oporaua.org

Поскольку лицо нападающего Чепко не видел, свидетелей нападения нет, то кандидат решил, что смысла писать заявление в полицию тоже нет. При этом он давал объяснения относительно инцидента – и ночью в больнице, и днем ​​в отделении полиции. От прохождения судебно-медицинской экспертизы кандидат отказался.

В свою очередь, представитель Александра Гереги Валерий Парамей прокомментировал обвинения в адрес кандидата.

"Необоснованные обвинения политических оппонентов – самый распространенный способ грязной агитации. Поэтому воспринимаем заявление кандидата в народные депутаты Назария Чепко о нападении на него как попытку дискредитировать своего политического конкурента на избирательном округе... Его претензии необоснованны, не подтвержденные никакими фактами или доказательствами. Хотим напомнить, что, в соответствии с законодательством, за действия, наносящие ущерб чести, достоинству и деловой репутации, предусмотрена гражданско-правовая ответственность", – заявил Парамей.

Заявления представителя Гереги и врача

По словам дежурного врача травмпункта Городецкой районной больницы Александра Кушнира 13 июля около 2:00 за помощью обратился мужчина, который представился Назарием Чепком и сообщил, что на него напали и нанесли несколько травм.

"Больной был мной осмотрен, при этом была обнаружена небольшая рана на грудной клетке слева, рана неглубокая, поверхностная, то есть она не проходила глубже кожи, не повреждала ни мышечной ткани, не проникала в плевральную полость, что могло оказать более серьезные последствия для жизни. Такая травма угрозы для здоровья или жизни пациенту не представляла".

Также врач отметил, что поскольку Чепко заявил, что это уголовная травма, согласно нормативным документам он сообщил сотрудникам полиции.

"Очень быстро в течение 5-7 минут работники полиции приехали, однако пациент Чепко Назарий отказался писать заявление и давать какие-то объяснения. Они с ним пообщались, после чего они ушли, а также за ними пошел домой Назарий Чепко в сопровождении отца и жены или сожительницы. Травмы, которые он получил, никакой угрозы для здоровья не представляют. Однако я посоветовал ему прийти к 9:00 утра на повторный осмотр и для того, чтобы сделать прививку от столбняка. И хотя я был на дежурстве до 8 утра, я ждал его до 10, но Назарий Чепко не появлялся в травмпункте", - сказал он.

Представитель штаба Александра Гереги, которого Чепко обвинил в инциденте, Валерий Парамей, так прокомментировал события:

"К сожалению, необоснованные обвинения против политических оппонентов - распространенный способ грязной агитации.

Воспринимаем заявление кандидата в народные депутаты Назария Чепко о нападении на него - попыткой дискредитировать своего оппонента по округу.

Если на кандидата совершено нападение он должен обратиться в правоохранительные органы. Правоохранители выдвигать версии и находить виноватых, а не сам кандидат. Сейчас с заявлением в милицию Чепко не обращался.

Его публичные упреки необоснованны и не подтверждены никакими фактами или доказательствами.

Хотим напомнить, что согласно закону за действия, наносящие ущерб чести, достоинству и деловой репутации лица предусмотрена гражданско-правовая ответственность ".

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 27 июня неизвестные напали на экс-мэра Конотопа, члена ВО "Свобода" и кандидата-самовыдвиженца на внеочередных парламентских выборах Артема Семенихина и жестоко избили. Семенихин заявил, что заказчиком преступления является его конкурент на выборах в Верховную Раду, бывший "регионал" Игорь Молоток.

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