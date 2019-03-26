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Целились в голову и бросали стульями: в Черкассах студенты жестоко избили прокурора. Видео

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В Черкассах 25 марта двое студентов избили сотрудника прокуратуры в местном пабе.

В результате нападения прокурор получил сотрясение головного мозга и был госпитализирован. Соответствующие кадры появились на странице журналиста Вадима Комарова. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Как выяснилось, нападению подвергся прокурор Черкасской местной прокуратуры Владислав Долотий. Подробности он сам сообщил в Facebook, комментируя видео.

"Зашел в это заведение в 2:40, а в 2:42, как видно на видео, ко мне подошел неизвестный мужчина и почти сразу нанес удары, потому что у него, видимо, уже руки чесались. Более того, ему помогал и его друг", – рассказал сотрудник прокуратуры.

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Целились в голову и бросали стульями: в Черкассах студенты жестоко избили прокурора. Видео

Скриншот из видео

Целились в голову и бросали стульями: в Черкассах студенты жестоко избили прокурора. Видео

Скриншот из видео

На кадрах видно, что студенты нанесли ему несколько сильных ударов в голову и пытались продолжить драку, бросая в прокурора стульями.

Правоохранители начали досудебное расследование по данному факту. Причины нападения пока неизвестны.

Владислав Долотий

Владислав Долотий

Facebook Владислав Долотий

Целились в голову и бросали стульями: в Черкассах студенты жестоко избили прокурора. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве в людном месте пятеро мужчин избили авиаконструктора завода "Антонов" Виктора Ковальского.

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Место
УкраинаЧеркассы
Тег
криминал
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