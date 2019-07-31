"Цель - Украина-инвалид": Портников назвал главное оружие против Путина в борьбе за Крым

В вопросе возвращения аннексированного Крыма отсутствуют какие-либо пространства для компромисса и диалога, поскольку Россия уверена, что украинский полуостров ее "неотъемлемая часть", а Украина и мировое сообщество категорически не признает этот факт.

Такое мнение высказал в своем блоге Крым.Реалии журналист Виталий Портников.

"Такое пространство может появиться только в том случае, если в Москве признают хотя бы незаконность самого факта аннексии Крыма и захотят разговаривать об урегулировании правовых проблем, которые возникли после аннексии полуострова. Но в том-то и дело, что Кремль никаких правовых проблем не видит, а видит разве что "недружественные" действия Украины и западных стран против России, от которых просто нужно отказаться в одностороннем порядке", - написал он.

Портников считает, что Украина может имитировать создание международных площадок для переговоров по Крыму без российского участия.

"Но что делать на таких площадках? Американские, европейские или турецкие дипломаты просто согласятся с украинскими выводами о том, что аннексия Крыма не является законной и что контроль над территорией должен быть возвращен Украине. Их ни в чем не нужно убеждать. Убеждать нужно Путина. А он в украинских доказательствах не нуждается", - уверен он.

Память о том, что Украину лишили части ее территории и она не собирается с этим соглашаться – главное оружие украинцев, уверен журналист, который назвал шаги, которые можно предпринять, чтобы приблизить возвращение Крыма.

"Прежде всего понять, что это возвращение может состояться только после того, как для этого вызреют условия в самой России. Все это время вопрос восстановления территориальной целостности Украины должен оставаться главным политическим вопросом для самой страны. Подчеркну: именно этот вопрос, перед которым все остальные вопросы – от окончания войны до экономических реформ – являются вторичными. Потому что страна с неустановленными границами не может ни войну завершить, ни реформы провести, ни инвестиции привлечь. Похоже, именно для того, чтобы превратить Украину в государство-инвалида, Путин аннексировал Крым и начал войну на Донбассе", - написал он.

Портников подчеркнул, что самое главное оружие украинцев – это память о том, что Украину лишили части ее территории и она не собирается с этим соглашаться.

"Это намного эффективнее имитации разных переговорных форматов, которых, судя по всему, все равно не будет", - резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, США высказали жесткую позицию по Крыму, заявив, что он должен быть возвращен Украине.

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