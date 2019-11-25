"Наш коллега!" Царев похвалил скандального Сивохо за идеи по Донбассу

Экс-регионал Олег Царев, который сбежал в Россию, похвалил скандального советника секретаря СНБО Сергея Сивохо за его инициативы по деоккупации Донбасса.

Кроме того, предатель вспомнил их совместную агитационную деятельность в поддержку беглого экс-президента Украины Виктора Януковича и его партии. Фрагмент выступления коллаборациониста показал в своем видеоблоге на YouTube украинский журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Царев и Сивохо

"Если сказать, какие надежды на встречу в "нормандском формате", я считаю, что это шаг вперед. Все, что сейчас происходит: и мост, который восстанавливают, и заявление нашего бывшего коллеги. Очень хорошо его помню по митингам, которые мы вместе проводили в поддержку Партии регионов – Сивохо. Нет сомнений в том, что он выходец из Донбасса и пытается сделать все, чтобы облегчить положение людей, которые там находятся", – сказал пособник российских оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал