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25 ноября • обновлено в 17:54
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"Наш коллега!" Царев похвалил скандального Сивохо за идеи по Донбассу

1.8т
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Экс-регионал Олег Царев, который сбежал в Россию, похвалил скандального советника секретаря СНБО Сергея Сивохо за его инициативы по деоккупации Донбасса.

Кроме того, предатель вспомнил их совместную агитационную деятельность в поддержку беглого экс-президента Украины Виктора Януковича и его партии. Фрагмент выступления коллаборациониста показал в своем видеоблоге на YouTube украинский журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Царев и Сивохо

Царев и Сивохо

"Если сказать, какие надежды на встречу в "нормандском формате", я считаю, что это шаг вперед. Все, что сейчас происходит: и мост, который восстанавливают, и заявление нашего бывшего коллеги. Очень хорошо его помню по митингам, которые мы вместе проводили в поддержку Партии регионов – Сивохо. Нет сомнений в том, что он выходец из Донбасса и пытается сделать все, чтобы облегчить положение людей, которые там находятся", – сказал пособник российских оккупантов.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персоны
Сергей Сивохо Олег Царев Роман Цимбалюк
Место
Украина
Теги
СНБО Партия регионов
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Oleksander Vakulenko
Oleksander Vakulenko
Свого часу, з царьовим, як і з шуфричем, провели повчальну бесіду. На мій погляд, аналогічну бесіду потрібно провести з сивухою, тим більше, що там є, де розгулятися.
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