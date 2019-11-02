"Царь-бомба" оказалась блефом: СССР уличили в громкой лжи

Советскую термоядерную бомбу АН602 (она же "Царь-бомба" или "Кузькина мать"), которую испытали в октябре 1961 года, назвали бесполезной.

Такое заявление сделали журналисты испанского издания La Vanguardia. По их мнению, это оружие оказалось непригодным в условиях реальной войны.

В частности, отмечается, что использование бомбы, которая отличалась внушительными габаритами, затрудняла необходимость его транспортировки на дальние расстояния. Еще одним недостатком назвали то, что при взрыве АН602 большая часть энергии уходила в космос, причем в виде радиации.

Новости Рассекречены данные ядерных аварий в СССР

"Царь-бомба" tech.onliner.by

Кроме этого, журналисты убеждены, что созданием такого оружия СССР просто хотел запугать западные страны, а также скрыть тот факт, что он отстает от них в технологическом плане.

Вспышка и гриб после взрыва "Царь-бомбы" 30 октября 1961 года sovrus.com

Следовательно, констатирует издание, "Царь-бомба" была всего лишь "масштабным блефом".

Взрыв "Царь-бомбы" 30 октября 1961 года cczy.livejournal.com

Отметим, что АН602 внесена в книгу рекордов Гиннесса как самое мощное взрывное термоядерное устройство, которое прошло испытание. Мощность взрыва при первом испытании 30 октября 1961 года составила 58,6 мегатонны в тротиловом эквиваленте.

Как сообщал OBOZREVATEL, США в 1945 году готовили план ядерной атаки на СССР. На Москву и тогдашний Ленинград якобы должны были полететь по шесть атомных бомб. Такие данные обнародовал Дэниел Эллсберг — легендарный разоблачитель, опубликовавший в 1971 году "документы Пентагона". Он готовил к выходу своей книги "Машина Судного дня: Откровения разработчика плана ядерной войны".

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