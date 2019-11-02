Главная Новости
2 ноября • обновлено в 14:51
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Царь-бомба" оказалась блефом: СССР уличили в громкой лжи

2.3т Читать материал на украинском

Советскую термоядерную бомбу АН602 (она же "Царь-бомба" или "Кузькина мать"), которую испытали в октябре 1961 года, назвали бесполезной.

Такое заявление сделали журналисты испанского издания La Vanguardia. По их мнению, это оружие оказалось непригодным в условиях реальной войны.

В частности, отмечается, что использование бомбы, которая отличалась внушительными габаритами, затрудняла необходимость его транспортировки на дальние расстояния. Еще одним недостатком назвали то, что при взрыве АН602 большая часть энергии уходила в космос, причем в виде радиации.

Новости
Рассекречены данные ядерных аварий в СССР

"Царь-бомба"

"Царь-бомба"

tech.onliner.by

Кроме этого, журналисты убеждены, что созданием такого оружия СССР просто хотел запугать западные страны, а также скрыть тот факт, что он отстает от них в технологическом плане.

Вспышка и гриб после взрыва "Царь-бомбы" 30 октября 1961 года

Вспышка и гриб после взрыва "Царь-бомбы" 30 октября 1961 года

sovrus.com

Следовательно, констатирует издание, "Царь-бомба" была всего лишь "масштабным блефом".

Взрыв "Царь-бомбы" 30 октября 1961 года

Взрыв "Царь-бомбы" 30 октября 1961 года

cczy.livejournal.com

Отметим, что АН602 внесена в книгу рекордов Гиннесса как самое мощное взрывное термоядерное устройство, которое прошло испытание. Мощность взрыва при первом испытании 30 октября 1961 года составила 58,6 мегатонны в тротиловом эквиваленте.

Как сообщал OBOZREVATEL, США в 1945 году готовили план ядерной атаки на СССР. На Москву и тогдашний Ленинград якобы должны были полететь по шесть атомных бомб. Такие данные обнародовал Дэниел Эллсберг — легендарный разоблачитель, опубликовавший в 1971 году "документы Пентагона". Он готовил к выходу своей книги "Машина Судного дня: Откровения разработчика плана ядерной войны".

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Теги
СССР ядерное оружие
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
2
2
Смешно
13
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Это как то поможет Украине пабедить в вoйне?
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Пигин Макс
Пигин Макс
Испанские журналисты врать не будут))))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Пигин Макс
Пигин Макс
Chesny Victor, А где связь? Для того, чтобы что-то создать, нужны рабочие места, а значит зарплата и т.д. А дохнуть будут наши вороги от нашего оружия. Так что ты опять не угадал))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Chesny Victor
Chesny Victor
Пигин Макс, да вы делайте, делайте побольше. Меньше будете жрать и больше вас выдохнет.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Какая глупость. На себе доказывать "бесполезность" эти писаки вряд ли будут
Показать комментарий полностью
Ответить
3
2

Блоги / мнения

ads pixel