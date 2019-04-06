Трупы в подвале: жители села на Тернопольщине пожаловались на жуткое соседство

Жители села Кальное на Тернопольщине пожаловались на односельчан, которые складируют трупы коров в подвале дома.

Из-за этого трупный запах распространяется по всему населенному пункту, сказано в сюжете ТСН.

После зимы стадо, которое живет под открытым небом, начало погибать, однако его хозяева закапывали мертвых животных или в собственном дворе, или просто складывали в подвале.

Скрин видео

"У меня во дворе невозможно находиться, невозможно! Я не могу выйти из дома, я не могу есть, у меня такой рвотный рефлекс", – жалуется соседка Анна Найко.

Кроме того, когда съемочная группа ТСН поехала в это село, на журналистов с палкой напала владелица домашней "фермы", натравив на них пса.

Как писал OBOZREVATEL, ранее жители Одессы обратились к полицейским и спасателям из-за того, что заболевшая одесситка в буквальном смысле застряла в своей квартире. Так, ее супруг-пенсионер 20 лет собирал мусор с улицы и нес домой. Различный хлам заполнил помещения квартиры до потолка.

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