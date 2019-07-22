"Трупы идут в Россию!" В сети всплыл список кураторов террористов "Л/ДНР"

В сети был опубликован список российских военных, которые руководят составом соединений и воинских частей Южного военного округа РФ и курируют материально-техническое обеспечение боевиков 1-го и 2-го армейских корпусов террористических "Л/ДНР".

Так, соответствующие данные обнародовал блогер "Фашик Донецкий". По его словам, граждане РФ должны знать "героев" в лицо. (Чтобы посмотреть список, доскролльте до конца страницы).

Террористы на Донбассе lb.ua

"В Украине, если верить пропаганде РФ, "гражданская" война. Правда, это не совсем так, ведь война в Украине, а трупы идут в РФ… Мы решили немножко подсказать россиянам, кто является спонсором войны в Украине и кто курирует боевые действия на территории чужого государства. Сейчас будет больно. Очень", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе утром 21 июля во время выдвижения на наблюдательный пост взводного опорного пункта в районе Счастья (Луганщина) двое бойцов ВСУ подорвались на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника.

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