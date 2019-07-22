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"Трупы идут в Россию!" В сети всплыл список кураторов террористов "Л/ДНР"

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В сети был опубликован список российских военных, которые руководят составом соединений и воинских частей Южного военного округа РФ и курируют материально-техническое обеспечение боевиков 1-го и 2-го армейских корпусов террористических "Л/ДНР".

Так, соответствующие данные обнародовал блогер "Фашик Донецкий". По его словам, граждане РФ должны знать "героев" в лицо. (Чтобы посмотреть список, доскролльте до конца страницы).

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lb.ua

"В Украине, если верить пропаганде РФ, "гражданская" война. Правда, это не совсем так, ведь война в Украине, а трупы идут в РФ… Мы решили немножко подсказать россиянам, кто является спонсором войны в Украине и кто курирует боевые действия на территории чужого государства. Сейчас будет больно. Очень", – отметил он.

"Трупы идут в Россию!" В сети всплыл список кураторов террористов "Л/ДНР"
"Трупы идут в Россию!" В сети всплыл список кураторов террористов "Л/ДНР"
"Трупы идут в Россию!" В сети всплыл список кураторов террористов "Л/ДНР"
"Трупы идут в Россию!" В сети всплыл список кураторов террористов "Л/ДНР"
"Трупы идут в Россию!" В сети всплыл список кураторов террористов "Л/ДНР"
"Трупы идут в Россию!" В сети всплыл список кураторов террористов "Л/ДНР"
"Трупы идут в Россию!" В сети всплыл список кураторов террористов "Л/ДНР"
"Трупы идут в Россию!" В сети всплыл список кураторов террористов "Л/ДНР"

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе утром 21 июля во время выдвижения на наблюдательный пост взводного опорного пункта в районе Счастья (Луганщина) двое бойцов ВСУ подорвались на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Россия
Тег
Новости Донбасса
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Политика Другая
Политика Другая
У русских есть свои внутренние терки благодаря которым этих персонажей сдали. И будет много свидетелей для Гааги ради гражданства США или Великобритании , будет весело
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Крым Андрей
Крым Андрей
О, труп ожил?
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
А Фашик эти данные нашёл в соц сетях. Скорее всего во вражеском для эуропейского народа Вконтакте.
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