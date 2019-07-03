Трупы десятков замученных: во время поисков Даши Лукьяненко всплыла жуткая находка. Фотофакт

В Ивановском районе под Одессой, где была убита 11-летняя Даша Лукьяненко, обнаружили десятки трупов животных.

Во вторник, 2 июля, зоозащитники, кинологи, ветеринары, полицейские, активисты изъяли у жителя села Бараново несколько десятков собак, пишут "Факты".

"Уже после похорон Дашеньки нам поведали еще одну ужасающую историю, — рассказала волонтер Ольга Кобозева. — Обратились жители с криком души о помощи — спасти от страшной голодной смерти десятки породистых собак — алабаев, овчарок и курцхааров, которых насильно удерживает местный "заводчик".

Волонтеры выяснили, что собак на продажу содержат в ужаснейшей антисанитарии, морят голодом и избивают. Обессиленные животные приходят к соседям за едой, многие просто падают и умирают.

Факты

Местные рассказали волонтерам о том, что этот "заводчик" неоднократно закапывал по три-четыре, а то и по пять мертвых собак. Говорят, еще в конце минувшего года в вольере было 82 породистые собаки, хозяин утверждает, что 67. Сейчас же их и вовсе 28… С полгода назад часть собак озверела от голода, добрались до школы и их пришлось отстреливать.

Люди рассказали зоозащитникам, что они обращались в полицию, к местным властям, однако результат нулевой. Питомник-живодерня существует, притом по соседству с частным домовладением председателя сельсовета.

У живодера удалось изъять 21 изможденного алабая и еще 7 щенков, все они нуждаются в срочной ветеринарной помощи.

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Как сообщила руководитель отдела коммуникации регионального главка Нацполиции Любовь Гордиевская, на место происшествия была направлена следственно-оперативная группа территориального отделения полиции.

"В ходе обыска в домовладении правоохранители обнаружили 28 собак различных пород, На место вызвали представителей местной власти и ветеринаров. Животные были в очень плохом состоянии. Сейчас собаки находятся у волонтеров", — сказала Гордиевская.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 299 ("Жестокое обращение с животными") Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ходе поисков Даши Лукьяненко нашли на обочине дороги часть пальца взрослого человека. Палец был завернут в большой целлофановый кулек, в котором также лежала мужская одежда, канаты и покрывало с кровавыми пятнами. Также были найдены человеческие останки, которые были завернуты в целлофан. Судебные медики установили, что тело принадлежит взрослому мужчине. Чуть позже его опознали — им оказался местный бездомный, которого похоронили варварским способом.

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