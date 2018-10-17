''Как в Беслане!" Директор колледжа в Керчи рассказала детали теракта

В Керченский политехнический колледж ворвались вооруженные неизвестные с автоматами и взрывными пакетами. Они убивали всех детей, которых встречали на пути.

Об этом сообщила директор колледжа, где произошло ЧП, Ольга Гребенникова, передает Kerch.net. По ее словам, нападение произошло сразу после того, как она покинула учебное заведение (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Настьку мою убили насмерть, ее мать убили насмерть, трупов полно детей, настоящий теракт. Ворвались ровно через 5-10 минут после моего отъезда, кто-то ворвался, повылетали все стекла — взорвали холл, бегали, потом бросали какие-то взрывпакеты, потом с автоматами бегали, не знаю с чем, открывали кабинеты, убивали всех, кого могли найти, кто попадался. Настоящий теракт, как положено, как в Беслане", — поделилась директор колледжа.

Напомним, что в результате нападения погибло 10 человек, еще не менее 50 ранены. Также есть информация о 15 студентах, которых не могут найти.

Как писал OBOZREVATEL, в сети появились первые данные об участнике нападения на колледж. Его зафиксировали камеры видеонаблюдения рядом с местом ЧП.