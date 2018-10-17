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''Как в Беслане!" Директор колледжа в Керчи рассказала детали теракта

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В Керченский политехнический колледж ворвались вооруженные неизвестные с автоматами и взрывными пакетами. Они убивали всех детей, которых встречали на пути.

Об этом сообщила директор колледжа, где произошло ЧП, Ольга Гребенникова, передает Kerch.net. По ее словам, нападение произошло сразу после того, как она покинула учебное заведение (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Настьку мою убили насмерть, ее мать убили насмерть, трупов полно детей, настоящий теракт. Ворвались ровно через 5-10 минут после моего отъезда, кто-то ворвался, повылетали все стекла — взорвали холл, бегали, потом бросали какие-то взрывпакеты, потом с автоматами бегали, не знаю с чем, открывали кабинеты, убивали всех, кого могли найти, кто попадался. Настоящий теракт, как положено, как в Беслане", — поделилась директор колледжа.

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Напомним, что в результате нападения погибло 10 человек, еще не менее 50 ранены. Также есть информация о 15 студентах, которых не могут найти.

Как писал OBOZREVATEL, в сети появились первые данные об участнике нападения на колледж. Его зафиксировали камеры видеонаблюдения рядом с местом ЧП.

Читайте все новости по теме "Взрыв в Керчи" на OBOZREVATEL.

Тема
Взрыв в Керчи
Место
Украина
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Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
кровавому,, фашистскому режиму путина , не привыкать убивать своих граждан ради достижения каких то своих целей..."зато не стреляют"....как можно хотеть жить в стране взрывающей своих граждан, убивающей школьников в Беслане, Уничтожевшей СОТНИ ТЫСЯЧ своих граждан в Грозном...раша это страна террорист! страна убийца !! и тела кушающие головой на территории РФ , имеют то что хотели...
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pompadur marselina
pompadur marselina
Каклы, заткните наконец свои вонючие лживые фонтаны! Произошла страшная трагедия, нужно во всем разобраться и понять! Ясно одно:ваши гнилые домыслы про Беслан и прочее, нахрен никому не нужны!
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Дмитрий Дмитрий
Дмитрий Дмитрий
pompadur marselina, хyйлососка-твой рот простаивает! Выполняй свое предназначение! Живее!
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Ivanov Vlad
Ivanov Vlad
Рашисты снова какую-то гадость задумали.... Это только пролог - их спецслужбы состоят из убийц, но тупых. А , по-сему, куда-то им запретитли выезжать ибо снова обосрутся, провалятся и будет новый международный скандал, вот они у себя и тренируются, проводят теракты на своих гражданах. Странно,но у таких тупых кацапов, могла и за пол часа до теракта появиться информация в СМИ о совершенном теракте. тупые же. Но мясники... Так что ищите среди русских. Русские русских мочат. А виновных ищут среди соседей. Очередная провокация спецслужб.
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