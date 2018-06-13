"Трупов больше, чем в АТО": полицейский рассказал о другой войне в Украине

С начала 2018 года в результате ДТП на дорогах погибло около тысячи украинцев.

Бывший боец АТО, полицейский Василий Коряк написал в Facebook, что в стране идет еще одна война – в авариях на дорогах погибло 988 человек, а пострадало более 10 тыс.

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"Только это не та война, что на востоке. Эта - по всей стране. Тысяча погибших и десять тысяч раненых - это на дорогах, в ДТП. На войне, где вместо пуль убивают низко летающие легковушки, а вместо осколков (для массового поражения) используются маршрутки, переделанные из грузовиков и холодильников. Я не совру, если прикину, что за год работы в патруле крови и трупов я видел больше, чем за год в АТО..." - написал Коряк.

От привел пример, что водители и пассажиры не пристегиваются, ведь штрафы копеечные, а также отвлекаются на телефоны.

"Но в тот день, когда введут реально жёсткие наказания за нарушения ПДД (а мы все помним, чем они написаны), когда на каждом углу повесят по камере, а на каждом столбе по радару, когда пополнят штат патрульных настолько, что хватало бы времени не только на метание между вызовами, а и на профилактику дорожного движения... Тут же поднимется другой стон - про "неудобный" ремень безопасности, про лишнюю двойную сплошную "не, а как мне домой во двор заезжать?", про неправильные ограничения скорости - "вы что, гоните, - 50 км по Победы? У меня расход, у меня перегрев". И многое-многое другое. Но делать это нужно", - написал он.

По его мнению, в этой "войне" на дорогах не удастся победить никогда.

"На фото - рядовой полиции проверяет сознание у неплохого, наверное, мужика. Который просто не пристегнулся и даже ничего больше не нарушил. Нарушил другой. Но погиб этот, первый... А потом тот же рядовой полиции жену погибшего в скорую усаживал (была пристегнута - пара ссадин и шок), да подъехавшему сыну объяснял, что все - папы у него больше нет", - добавил Коряк.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 июня в Запорожье произошло ДТП, в котором погибла вся семья.