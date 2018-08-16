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"Силой внесли в зал!" В суде по делу Януковича разгорелся скандал

8.6тЧитать новость на украинском

В Оболонском районном суде Киева 16 августа во время заседания по делу о госизмене беглого президента Украины Виктора Януковича разгорелся скандал между его адвокатами. Назначенного государством правозащитника Юрия Рябовола пытались не пустить в зал заседания нанятые подсудимым платные адвокаты.

В частности, Виталий Сердюк заявил, что его подзащитный якобы отказался от Рябовала и поэтому защищать Януковича ему нельзя, пишет издание "Цензор.нет". По словам платного адвоката, назначенный государством правозащитник якобы действует в интересах Генпрокуратуры.

Сердюк и несколько платных адвокатов вызвали в суд полицию и кричали о том, что против их подзащитного совершается преступление. Они блокировали вход в зал заседания суда и не давали Рябоволу пройти. Судебным приставам в итоге пришлось буквально проталкивать его в зал.

Адвоката Рябовола усадили рядом с приставами

"Цензор.нет"

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Виталий Сердюк также заявил, что попал в зал против своей воли, в то время, как он пытался не пустить "нелегитимного", по его мнению, правозащитника.

"Начальник полиции Оболонского района действовал по приказу и силой втягивал сюда адвоката! Это преступление, за которое рано или поздно все понесут наказание!" — кричал Сердюк.

Потасовка у входа в зал заседаний

Потасовка у входа в зал заседаний

Потасовка у входа в зал заседаний

Напомним, что Виктору Януковичу инкриминируют государственную измену, пособничество в ведении агрессивной войны, а также посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия.

Как писал OBOZREVATEL, 1 августа адвокаты Януковича в очередной раз сорвали начало дебатов по делу о госизмене. За день до этого они заявили об отводе судей и прокуроров и покинули судебное заседание, объявив бойкот.

Читайте все новости по теме "Суд над Януковичем" на OBOZREVATEL.

Тема
Суд над Януковичем
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Banderacaput Sergey
Banderacaput Sergey
Янукович - за едыную украйину. Всё призывал нас мову учить и твердил, что "мы пидэм в европу". А сам - в Россию уехал.
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