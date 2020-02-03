Тело нашли в ванной: в Москве при загадочных обстоятельствах умерла украинка

В Москве 2 февраля гражданин Южной Кореи обнаружил в ванной комнате своей арендуемой квартиры тело 27-летней украинки.

Накануне они распивали здесь спиртные напитки, но кореец точно не помнит о том, что произошло. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва", ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

По словам арендатора жилища, 44-летнего иностранца-предпринимателя, с умершей он встретился в московском ночном клубе и пригласил к себе домой – в квартиру на Проточном переулке в центре города.

Кореец привел украинку в московскую квартиру, выпил с ней, а потом нашел мертвой reporter64.ru

Всю ночь они выпивали, а затем девушка якобы ушла в душ, а мужчина уснул.

"На утро он обнаружил новую знакомую без признаков жизни в пустой ванне, после чего попросил охрану дома вызвать скорую помощь", – говорится в сообщении.

Тело девушки доставили в морг для установления причины смерти, а следователи выясняют обстоятельства случившегося.

По данным издания, кореец занимает руководящую должность в компании Lotte Shopping Rus.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 января умерла украинка Оксана Харченко, которую в Польше выбросили на улицу после перенесенного инсульта.

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