Тело нашли в ванной: в Москве при загадочных обстоятельствах умерла украинка

В Москве 2 февраля гражданин Южной Кореи обнаружил в ванной комнате своей арендуемой квартиры тело 27-летней украинки.
Накануне они распивали здесь спиртные напитки, но кореец точно не помнит о том, что произошло. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва", ссылаясь на источники в правоохранительных органах.
По словам арендатора жилища, 44-летнего иностранца-предпринимателя, с умершей он встретился в московском ночном клубе и пригласил к себе домой – в квартиру на Проточном переулке в центре города.
Кореец привел украинку в московскую квартиру, выпил с ней, а потом нашел мертвой
reporter64.ru
Всю ночь они выпивали, а затем девушка якобы ушла в душ, а мужчина уснул.
"На утро он обнаружил новую знакомую без признаков жизни в пустой ванне, после чего попросил охрану дома вызвать скорую помощь", – говорится в сообщении.
Тело девушки доставили в морг для установления причины смерти, а следователи выясняют обстоятельства случившегося.
По данным издания, кореец занимает руководящую должность в компании Lotte Shopping Rus.
Как сообщал OBOZREVATEL, 13 января умерла украинка Оксана Харченко, которую в Польше выбросили на улицу после перенесенного инсульта.
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