Главная Новости
3 февраля • обновлено в 13:06
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Тело нашли в ванной: в Москве при загадочных обстоятельствах умерла украинка

1.3т
Читать материал на украинском

В Москве 2 февраля гражданин Южной Кореи обнаружил в ванной комнате своей арендуемой квартиры тело 27-летней украинки.

Накануне они распивали здесь спиртные напитки, но кореец точно не помнит о том, что произошло. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва", ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

По словам арендатора жилища, 44-летнего иностранца-предпринимателя, с умершей он встретился в московском ночном клубе и пригласил к себе домой – в квартиру на Проточном переулке в центре города.

Кореец привел украинку в московскую квартиру, выпил с ней, а потом нашел мертвой

Кореец привел украинку в московскую квартиру, выпил с ней, а потом нашел мертвой

reporter64.ru

Всю ночь они выпивали, а затем девушка якобы ушла в душ, а мужчина уснул.

"На утро он обнаружил новую знакомую без признаков жизни в пустой ванне, после чего попросил охрану дома вызвать скорую помощь", – говорится в сообщении.

Тело девушки доставили в морг для установления причины смерти, а следователи выясняют обстоятельства случившегося.

По данным издания, кореец занимает руководящую должность в компании Lotte Shopping Rus.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 января умерла украинка Оксана Харченко, которую в Польше выбросили на улицу после перенесенного инсульта.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Криминал" на OBOZREVATEL.

Автор
Дина Баронова
Тема
Криминал
Место
Россия Москва
Теги
расследование смерть
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
6
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги