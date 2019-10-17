Труп лежал в карьере: на Одесщине расстреляли мужчину. Фото 18+

В песчаном карьере села Салаганы, рядом с улицей Южной города Белгород-Днестровский Одесской области, обнаружили тело расстрелянного местного жителя.

К правоохранителям с сообщением о "находке" обратились утром 13 октября, написала пресс-служба полиции Белгород-Днестровского на своей странице в Facebook.

При осмотре трупа на его туловище, в основном на спине, обнаружили множественные ранения овальной формы от дроби охотничьего ружья. Предварительно именно от них мужчина и умер. Других телесных повреждений не было.

В Одесской области расстреляли мужчину

Погибший был одет в камуфляжную форму зеленого цвета, черные берцы и белые строительные перчатки.

Он ушел из дома еще 12 октября около 17 часов вечера. Медики предварительно установили, что мужчина умер в промежутке от 17:00 до 24:00 того же дня.

В рамках расследования уголовного производства по признакам части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины Белгород-Днестровский отдел полиции начал устанавливать всех свидетелей происшествия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве вечером в воскресенье, 13 октября, посреди улицы застрелили мужчину. Погибшим оказался Арслан Гусейнов, который принадлежал к "движению кавказского антикремлевского сопротивления".

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