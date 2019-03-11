"Чтоб тебя побыстрее уволили!" Труханову вручили подозрение: в чем дело

Мэру Одессы Геннадию Труханову объявлено подозрение в декларировании недостоверной информации.

Об этом "Украинской правде" сообщил источник в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. По его словам, градоначальника сейчас допрашивают в САП.

"Холодницкий (руководитель САП - Ред.) вручил лично Труханову подозрение по ст. 366-1", – сказал источник.

Геннадий Труханов Одессит.ua

По словам источника, Труханов не ожидал вызова на допрос и начал говорить руководителю САП о "политическом заказе".

"В конце пожелал Холодницкому, чтобы его уже побыстрее уволили с должности", – сказал собеседник СМИ.

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