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"Чтоб тебя побыстрее уволили!" Труханову вручили подозрение: в чем дело

3.5тЧитать материал на украинском

Мэру Одессы Геннадию Труханову объявлено подозрение в декларировании недостоверной информации.

Об этом "Украинской правде" сообщил источник в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. По его словам, градоначальника сейчас допрашивают в САП.

"Холодницкий (руководитель САП - Ред.) вручил лично Труханову подозрение по ст. 366-1", – сказал источник.

Геннадий Труханов

Геннадий Труханов

Одессит.ua

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По словам источника, Труханов не ожидал вызова на допрос и начал говорить руководителю САП о "политическом заказе".

"В конце пожелал Холодницкому, чтобы его уже побыстрее уволили с должности", – сказал собеседник СМИ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Геннадий ТрухановНазар Холодницкий
Место
УкраинаОдесса
Тег
АСАП
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