"Чтоб тебя побыстрее уволили!" Труханову вручили подозрение: в чем дело

Мэру Одессы Геннадию Труханову объявлено подозрение в декларировании недостоверной информации.
Об этом "Украинской правде" сообщил источник в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. По его словам, градоначальника сейчас допрашивают в САП.
"Холодницкий (руководитель САП - Ред.) вручил лично Труханову подозрение по ст. 366-1", – сказал источник.
Геннадий Труханов
Одессит.ua
По словам источника, Труханов не ожидал вызова на допрос и начал говорить руководителю САП о "политическом заказе".
"В конце пожелал Холодницкому, чтобы его уже побыстрее уволили с должности", – сказал собеседник СМИ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В октябре 2017 года НАБУ провело у Труханова обыски в рамках двух уголовных производств "по фактам возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами Одесского городского совета".
В феврале 2018 года мэра Одессы задержали в аэропорту "Борисполь". В итоге его отпустили на поруки.
Стало известно о том, что Труханов имеет паспорт гражданина РФ. В 2017 году российский суд аннулировал паспорт гражданина РФ.
В июне 2018 года САП и НАБУ завершили расследование в отношении Труханова и сотрудников горсовета, которых подозревают в хищении средств городского бюджета. В октябре в суд был передан обвинительный акт.
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