"Трудовые бригады": россиянин имел сотню рабов в Украине

Преступная группировка, организованная гражданином РФ, незаконно удерживала и заставляла выполнять тяжелую работу людей с наркотической и алкогольной зависимостью по всей Украине.

Об этом собщается на странице полиции Донецкой области в Facebook. Отмечается, что правоохранители разоблачили сеть так называемых "реабилитационных центров" и освободили из трудового рабства около 100 человек (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Сообщается, что три таких центра, созданных под вывеской всеукраинской благотворительной организации, действовали в Мариуполе, Львовской и Ивано-Франковской областях.

Освобождение "рабов" Facebook Поліції Донецької області

"Во время масштабных следственно-оперативных мероприятий полицейские установили 12 участников организации во главе с организатором, подозреваемых в незаконном лишении свободы людей. С "трудовых лагерей" освобождены около 100 человек. После этого медики проверят состояние их здоровья", – сказано в сообщении.

Отмечается, что злоумышленники действовали под видом соцработников, набирая "трудовые бригады" по объявлениям, обещая бесплатно лишить граждан от наркотической и алкогольной зависимости.

"У "пациентов" отбирали документы, телефоны и личные вещи и держали их в заложниках. "Реабилитация" заключалась в тяжелом труде: на строительстве, разгрузке, земельных работах тому подобное. К тем, кто отказывался, применяли меры физического воздействия. Денег за изнурительную работу "пленные" не получали, все средства шли к "благотворительной" организации и оказывались на личном счете ее руководителя. С одной "реабилитационного центра" он получал до 4 тысяч гривен в день", – сообщили правоохранители.

Уточняется, что по факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины "Торговля людьми". Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Разоблачение полицейскими преступной группировки Facebook Полиции Донецкой области

Разоблачение полицейскими преступной группировки Facebook Полиции Донецкой области

Разоблачение полицейскими преступной группировки Facebook Полиции Донецкой области

Разоблачение полицейскими преступной группировки Facebook Полиции Донецкой области

Разоблачение полицейскими преступной группировки Facebook Полиции Донецкой области

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина на сегодня не соответствует минимальным стандартам борьбы с торговлей людьми, несмотря на активные усилия правительства. Такой факт отметили в ежегодном отчете Государственного департамента США

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