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13 ноября • обновлено в 18:13
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"Простреливаются 70%": Труба выдвинул громкие обвинения генералу Марченко

2.7т
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Глава Государственного бюро расследований Роман Труба выступил с громким заявлением по делу о некачественных бронежилетах. По его словам, баллистическая экспертиза якобы показала, что 70% из них простреливаются. Главным подозреваемым в этом расследовании следствие считает начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрия Марченко.

Труба и Марченко

Труба и Марченко

Фрагмент тестирования бронежилетов Труба показал в коротком видеоролике на своем Telegram-канале, отметив, что Марченко якобы знал, что средства защиты сделаны из необработанных пластин, которые не соответствуют техническим требованиям, не прошли баллистические испытания или не имеют соответствующих протоколов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кроме того, директор ГБР утверждает, что Марченко, зная о браке бронежилетов, якобы не вернул их, а приказал подчиненным принимать последующие партии.

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"Баллистическая экспертиза, которую провело специализированное государственное учреждение, показала, что простреливаются 70% бронежилетов. Расследование не завершено. Будут новые подозрения", – анонсировал Труба.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 11 ноября суд арестовал генерал-майора Марченко, подозреваемого в закупке некачественных бронежилетов.

  • Решение вынес Печерский суд Киева, определив залог в размере 76 млн гривен.

  • По версии следствия, Марченко с группой лиц умышленно, по предварительному сговору, закупили тысячи бракованных бронежилетов для ВСУ на 176 млн гривен.

  • В партии "Европейская солидарность" заявили, что суд над Марченко и другими должностными лицами Минобороны Украины по сфабрикованному делу играет на руку врагу и является составной частью процесса разрушения тех реформ, которые произошли в системе ВСУ.

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Автор
Мила Озеровская Мила Озеровская
Персоны
Дмитрий Марченко Роман Труба
Место
Украина
Теги
Государственное Бюро Расследований Вооруженные силы Украины
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коршун федот
коршун федот
Надіти один бронежилет на марченка - і розстріляти. Ймовірність 30-70%. Виживе- вООС рядовим з цим бронежилетом, не виживе-така його доля - сам купляв.
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Pollak John
Pollak John
В ГБР сидит добрая половина ватников . Сейчас эти гниды выполняют заказы Кремля .
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Ну 30%-то нормальные ...
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