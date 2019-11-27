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29 ноября • обновлено в 11:44
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Нашла уборщица, но голос не его: Труба удивил несостыковками в "кассетном скандале"

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Директор Государственного бюро расследований Роман Труба рассказал подробности о прослушке, которую обнаружили в сентябре в его кабинете.

Он дал интервью LB.ua, так и не объяснив серьезные расхождения в версиях о скандале с пленками.

"На рабочем месте находилась сотрудница, которая открыла окна кабинета для проветривания. И после включения вентиляции услышала странные звуки. После осмотра вентиляционного канала было обнаружено это устройство. Вызвали правоохранительные органы", – поделился Труба.

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Труба удивил несостыковками в "кассетном скандале"

Труба удивил несостыковками в "кассетном скандале"

Цензор.НЕТ

Он отметил, что раньше не обнаружил прослушку, поскольку это бывает трудно сделать, даже имея специальные приспособления.

При этом Труба заверил, что экспертизу пленок, на которых фигурируют он и глава Офиса президента Андрей Богдан не проводили, поскольку запись якобы не оригинальна.

"Мы должны понимать, что экспертиза может быть назначена, если есть оригиналы записей. Если бы эти оригиналы были, не было бы необходимости выкладывать их на Telegram-канале. В таких случаях человек идет в правоохранительный орган и передает ему оригиналы. Тот, в свою очередь, проводит все необходимые процессуальные действия", – добавил Труба.

При этом, директор ГБР не смог ответить, ему ли принадлежит голос. "Мой ответ следующий: голос похож. Но мой ли это голос я не могу сказать", – заверил он.

Труба удивил несостыковками в "кассетном скандале"

Труба удивил несостыковками в "кассетном скандале"

dsnews.ua

Примечательно, что дело о прослушке так и не вышло за стены органа, в котором она была обнаружена. Труба признался, что именно ГБР ведет расследование, так как другие органы якобы не хотят разбираться, кто принес прослушку в кабинет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Роман Труба недавно заявил, что в его кабинете были найдены прослушивающие устройства.

  • В сеть слили записи разговоров в кабинете Трубы. В них фигурирует глава Офиса президента Андрей Богдан.

  • Труба запаниковал, заверив, что пленки – фейк.

  • Президент Украины Владимир Зеленский не смог объяснить скандал с ГБР, заверив, что ничего не знает о записях.

  • В эфире "Свободы слова" Труба ушел от ответа, был ли его голос на пленках с записями разговоров в ГБР.

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Автор
Ирина Кулинич
Персоны
Роман Труба Андрей Богдан
Место
Украина
Тег
Государственное Бюро Расследований
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Во всех структурах уборщицы прослушки находят, но почему раньше не нашли или они в кабинетах раз в году убирают?
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Врет Труба,его голосок козлиный был записан.
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an and
an and
Ещё немного и он переплюнет даже российского голову СКР, который утверждал, что Яценюк воевал в Чечне..
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
an and, Кролик там не воевал, а пасся.
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