Труба отметил скандал с прослушкой вечеринкой в ресторане. Видео

Бывший глава ГБР Роман Труба после раскрытия факта о прослушке в его кабинете, устроил вечеринку в одном из ресторанов Киева.
Закрытое мероприятие состоялось 29 ноября, через 10 дней после появления информации о прослушке, говорится в сюжете Bihus.info.
Вместе с Трубой в ресторан прибыли сотрудники львовского управления ГБР. Правоохранители отмечали годовщину начала роботы Бюро. Журналисты отмечают, что позже к ресторану вызвали полицию, которая проверила их документы.
На видео показано, что Труба с подчиненными из ресторана скрытно покидали здание, пользуясь служебным микроавтобусом. Также людей из ресторана выводили по одному, прикрывая их зонтиками.
Роман Труба
Слово и Дело
Как сообщал OBOZREVATEL:
Роман Труба недавно заявил, что в его кабинете были найдены прослушивающие устройства.
В сеть слили записи разговоров в кабинете Трубы. В них фигурирует глава Офиса президента Андрей Богдан.
Труба запаниковал, заверив, что пленки – фейк.
Президент Украины Владимир Зеленский не смог объяснить скандал с ГБР, заверив, что ничего не знает о записях.
В эфире "Свободы слова" Труба ушел от ответа, был ли его голос на пленках с записями разговоров в ГБР.
27 ноября директор Государственного бюро расследований Роман Труба рассказал подробности о прослушке, которую обнаружили в сентябре в его кабинете.
Близкий соратник главы Государственного бюро расследований Романа Трубы Игорь Щербина якобы пытался продать закрытие дела в ГБР за 150 тысяч долларов.
3 декабря Верховная Рада отправила в отставку скандального главу ГБР Романа Трубу.
Также 3 декабря в сети появилась новая запись разговоров с, предположительно, директором ГБР Романом Трубой. У него требовали прекратить обыски против олигарха Игоря Коломойского и его нефтяного бизнеса.
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