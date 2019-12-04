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4 декабря • обновлено в 13:36
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Труба отметил скандал с прослушкой вечеринкой в ресторане. Видео

1.6т
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Бывший глава ГБР Роман Труба после раскрытия факта о прослушке в его кабинете, устроил вечеринку в одном из ресторанов Киева.

Закрытое мероприятие состоялось 29 ноября, через 10 дней после появления информации о прослушке, говорится в сюжете Bihus.info.

Вместе с Трубой в ресторан прибыли сотрудники львовского управления ГБР. Правоохранители отмечали годовщину начала роботы Бюро. Журналисты отмечают, что позже к ресторану вызвали полицию, которая проверила их документы.

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На видео показано, что Труба с подчиненными из ресторана скрытно покидали здание, пользуясь служебным микроавтобусом. Также людей из ресторана выводили по одному, прикрывая их зонтиками.

Роман Труба

Роман Труба

Слово и Дело

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Роман Труба недавно заявил, что в его кабинете были найдены прослушивающие устройства.

  • В сеть слили записи разговоров в кабинете Трубы. В них фигурирует глава Офиса президента Андрей Богдан.

  • Труба запаниковал, заверив, что пленки – фейк.

  • Президент Украины Владимир Зеленский не смог объяснить скандал с ГБР, заверив, что ничего не знает о записях.

  • В эфире "Свободы слова" Труба ушел от ответа, был ли его голос на пленках с записями разговоров в ГБР.

  • 27 ноября директор Государственного бюро расследований Роман Труба рассказал подробности о прослушке, которую обнаружили в сентябре в его кабинете.

  • Близкий соратник главы Государственного бюро расследований Романа Трубы Игорь Щербина якобы пытался продать закрытие дела в ГБР за 150 тысяч долларов.

  • 3 декабря Верховная Рада отправила в отставку скандального главу ГБР Романа Трубу.

  • Также 3 декабря в сети появилась новая запись разговоров с, предположительно, директором ГБР Романом Трубой. У него требовали прекратить обыски против олигарха Игоря Коломойского и его нефтяного бизнеса.

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Роман Труба
Место
Украина Киев
Теги
скандалы Государственное Бюро Расследований
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Исаенко Оксана
Исаенко Оксана
Труба такой же полудурок как его шеф поросенко
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-Почему Рада уволила главу ГБР Трубу? -Потому что для одних коррупционеров он был - труба, а для других – фанфара.
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