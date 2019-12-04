Труба отметил скандал с прослушкой вечеринкой в ресторане. Видео

Бывший глава ГБР Роман Труба после раскрытия факта о прослушке в его кабинете, устроил вечеринку в одном из ресторанов Киева.

Закрытое мероприятие состоялось 29 ноября, через 10 дней после появления информации о прослушке, говорится в сюжете Bihus.info.

Вместе с Трубой в ресторан прибыли сотрудники львовского управления ГБР. Правоохранители отмечали годовщину начала роботы Бюро. Журналисты отмечают, что позже к ресторану вызвали полицию, которая проверила их документы.

На видео показано, что Труба с подчиненными из ресторана скрытно покидали здание, пользуясь служебным микроавтобусом. Также людей из ресторана выводили по одному, прикрывая их зонтиками.

Роман Труба Слово и Дело

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