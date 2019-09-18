Тройное убийство на заправке в Николаеве: задержан подозреваемый. Фото

В Николаеве задержали подозреваемого в убийстве трех человек на одной из заправочных станций.

Мужчина пребывал в состоянии сильного алкогольного опьянения. Об этом заявил первый заместитель главы Нацполиции Евгений Коваль, передает пресс-служба МВД Украины.

"Оперативники быстро установили и задержали мужчину, который обоснованно подозревается в совершении убийства трех сотрудников АЗС в городе Николаеве. Злоумышленник на момент задержания находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Объяснить мотив своего поступка не смог", – рассказал Коваль.

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В Николаеве на АЗС убили троих сотрудников Пресс-служба Нацполиции

По его словам обстоятельства и мотивы преступления будут установлены в рамках досудебного расследования.

Подозреваемый в тройном убийстве на АЗС в Николаеве Пресс-служба Нацполиции

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Николаеве возле здания Ленинского районного суда расстреляли мужчину и женщину.

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