Главная Новости
18 сентября • обновлено в 19:57
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Тройное убийство на заправке в Николаеве: задержан подозреваемый. Фото

2.2т Читать материал на украинском

В Николаеве задержали подозреваемого в убийстве трех человек на одной из заправочных станций.

Мужчина пребывал в состоянии сильного алкогольного опьянения. Об этом заявил первый заместитель главы Нацполиции Евгений Коваль, передает пресс-служба МВД Украины.

"Оперативники быстро установили и задержали мужчину, который обоснованно подозревается в совершении убийства трех сотрудников АЗС в городе Николаеве. Злоумышленник на момент задержания находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Объяснить мотив своего поступка не смог", – рассказал Коваль.

Новости
На Львовщине участник ДТП устроил стрельбу

В Николаеве на АЗС убили троих сотрудников

В Николаеве на АЗС убили троих сотрудников

Пресс-служба Нацполиции

По его словам обстоятельства и мотивы преступления будут установлены в рамках досудебного расследования.

Подозреваемый в тройном убийстве на АЗС в Николаеве

Подозреваемый в тройном убийстве на АЗС в Николаеве

Пресс-служба Нацполиции

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Николаеве возле здания Ленинского районного суда расстреляли мужчину и женщину.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Место
Украина Николаев
Теги
стрельба Национальная полиция Украины Министерство внутренних дел Украины убийство
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
5
0
Смешно
0
Интересно
4
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Serov Oleg
Serov Oleg
патриот,ветеран,активист в одном флаконе..
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
CARGO 100
CARGO 100
Нашли какого-то алкаша, повесят тройное убийство ...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel