Тройное убийство на заправке в Николаеве: задержан подозреваемый. Фото

В Николаеве задержали подозреваемого в убийстве трех человек на одной из заправочных станций.
Мужчина пребывал в состоянии сильного алкогольного опьянения. Об этом заявил первый заместитель главы Нацполиции Евгений Коваль, передает пресс-служба МВД Украины.
"Оперативники быстро установили и задержали мужчину, который обоснованно подозревается в совершении убийства трех сотрудников АЗС в городе Николаеве. Злоумышленник на момент задержания находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Объяснить мотив своего поступка не смог", – рассказал Коваль.
В Николаеве на АЗС убили троих сотрудников
Пресс-служба Нацполиции
По его словам обстоятельства и мотивы преступления будут установлены в рамках досудебного расследования.
Подозреваемый в тройном убийстве на АЗС в Николаеве
Пресс-служба Нацполиции
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Николаеве возле здания Ленинского районного суда расстреляли мужчину и женщину.
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