Трое убитых и пятеро раненых: в "ДНР" сообщили о масштабных потерях

В четверг, 29 августа, воины Операции Объединенных сил на Донбассе якобы ликвидировали трех террористов.
Об этом сообщили в "Народной милиции ДНР". Кроме того, еще пятеро получили ранения.
"Сегодня в 18.30 "боевики" 35-й бригады морской пехоты ВСУ осуществили прицельный обстрел наших позиций недалеко от населенного пункта Григоровк. Всего противник выпустил по нашим позициям 15 мин калибром 120 миллиметров", – заверили в пресс-службе "правоохранительного органа республики".
В "ДНР" сообщили о потерях
В штабе ОС сообщили о том, что террористы 29 августа 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Противник обстреливал наши позиции из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил:
рядом с Марьинкой из направления Александровки – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
дважды неподалеку Водяного из направления Ужовки – из гранатометов различных систем;
около Новогнатовки из направления Стылы – из станкового противотанкового гранатомета;
вблизи Гнутового из направления Заиченкового – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
Ситуация на Донбассе
mediarnbo.org
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 4 обстрелы позиций Объединенных сил:
дважды вблизи Южного из направления шахты им.Гагарина –
из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
в районе Зайцевого –
из вооружения БМП и стрелкового оружия;
возле Луганской из направления Нижнего Лозового –
из крупнокалиберных пулеметов.
"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и готовы к любым коварным и провокационным действиям противника", – подчеркнули в украинском штабе.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось полное видео самой быстрой и самой успешной боевой операции Вооруженных сил Украины за время войны на Донбассе. Она была проведена в середине июля, за неделю до оглашения "хлебного" перемирия.
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