Трое убитых и пятеро раненых: в "ДНР" сообщили о масштабных потерях

В четверг, 29 августа, воины Операции Объединенных сил на Донбассе якобы ликвидировали трех террористов.

Об этом сообщили в "Народной милиции ДНР". Кроме того, еще пятеро получили ранения.

"Сегодня в 18.30 "боевики" 35-й бригады морской пехоты ВСУ осуществили прицельный обстрел наших позиций недалеко от населенного пункта Григоровк. Всего противник выпустил по нашим позициям 15 мин калибром 120 миллиметров", – заверили в пресс-службе "правоохранительного органа республики".

В "ДНР" сообщили о потерях

В штабе ОС сообщили о том, что террористы 29 августа 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Противник обстреливал наши позиции из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил:

рядом с Марьинкой из направления Александровки – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

дважды неподалеку Водяного из направления Ужовки – из гранатометов различных систем;

около Новогнатовки из направления Стылы – из станкового противотанкового гранатомета;

вблизи Гнутового из направления Заиченкового – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Ситуация на Донбассе mediarnbo.org

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 4 обстрелы позиций Объединенных сил:

дважды вблизи Южного из направления шахты им.Гагарина – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

в районе Зайцевого – из вооружения БМП и стрелкового оружия;

возле Луганской из направления Нижнего Лозового – из крупнокалиберных пулеметов.

"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и готовы к любым коварным и провокационным действиям противника", – подчеркнули в украинском штабе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось полное видео самой быстрой и самой успешной боевой операции Вооруженных сил Украины за время войны на Донбассе. Она была проведена в середине июля, за неделю до оглашения "хлебного" перемирия.

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