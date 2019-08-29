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Трое убитых и пятеро раненых: в "ДНР" сообщили о масштабных потерях

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В четверг, 29 августа, воины Операции Объединенных сил на Донбассе якобы ликвидировали трех террористов.

Об этом сообщили в "Народной милиции ДНР". Кроме того, еще пятеро получили ранения.

"Сегодня в 18.30 "боевики" 35-й бригады морской пехоты ВСУ осуществили прицельный обстрел наших позиций недалеко от населенного пункта Григоровк. Всего противник выпустил по нашим позициям 15 мин калибром 120 миллиметров", – заверили в пресс-службе "правоохранительного органа республики".

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В "ДНР" сообщили о потерях

В "ДНР" сообщили о потерях

В штабе ОС сообщили о том, что террористы 29 августа 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Противник обстреливал наши позиции из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил:

  • рядом с Марьинкой из направления Александровки – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • дважды неподалеку Водяного из направления Ужовки – из гранатометов различных систем;

  • около Новогнатовки из направления Стылы – из станкового противотанкового гранатомета;

  • вблизи Гнутового из направления Заиченкового – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Ситуация на Донбассе

Ситуация на Донбассе

mediarnbo.org

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 4 обстрелы позиций Объединенных сил:

  • дважды вблизи Южного из направления шахты им.Гагарина –

    из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • в районе Зайцевого –

    из вооружения БМП и стрелкового оружия;

  • возле Луганской из направления Нижнего Лозового –

    из крупнокалиберных пулеметов.

"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и готовы к любым коварным и провокационным действиям противника", – подчеркнули в украинском штабе.

Трое убитых и пятеро раненых: в "ДНР" сообщили о масштабных потерях
Трое убитых и пятеро раненых: в "ДНР" сообщили о масштабных потерях

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось полное видео самой быстрой и самой успешной боевой операции Вооруженных сил Украины за время войны на Донбассе. Она была проведена в середине июля, за неделю до оглашения "хлебного" перемирия.

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Тема
Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
ООС Вооруженные силы Украины Новости Донбасса Донбасс
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