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2 февраля • обновлено в 19:13
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Трое раненых! Террористы Путина втянули ВСУ в жестокие бои на Донбассе

1.2т
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На войне за независимость Украины на Донбассе 2 февраля двое украинских военных получили ранения, еще один один получил боевую травму.

Как сообщил пресс-центр операции Объединенных сил, российские террористы 11 раз обстреляли позиции ВСУ, применив минометы, гранатометы, пулеметы, вооружение БМП и другое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" террористы совершили четыре обстрела: вблизи Песков, Лебединского и возле Васильевки.

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Еще семь обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": четыре раза в районе Луганского, дважды вблизи с Крымским и возле Новотошковского.

"На все обстрелы российских оккупантов подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ из разрешенного вооружения", – отметили в сводке.

Иллюстрация. Война на Донбассе

Иллюстрация. Война на Донбассе

Соцсети

Как писал OBOZREVATEL, накануне террористы Путина убили защитницу Украины, военного медика Клавдию Сытник, у которой осталась 12-летняя дочь.

В январе за независимость Украины на войне жизни отдали 14 героев.

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Модер, нахрена фильтровать слово т е р р 0 р и с т, которое пишете в заголовке? Х...хлы, они такие х...хлы!
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Если вчера у к р о в зажмурили наемники Путина, сегодня ВСУ-шников успешно утилизировали т е р р 0 р и с т ы Путина, значит завтра по графику на позиции заступают российские военные.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Слава защитникам Донбасса! Ни один украинский каратель не должен уйти с Донбасса своими ногами!
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