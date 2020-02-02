Трое раненых! Террористы Путина втянули ВСУ в жестокие бои на Донбассе

На войне за независимость Украины на Донбассе 2 февраля двое украинских военных получили ранения, еще один один получил боевую травму.

Как сообщил пресс-центр операции Объединенных сил, российские террористы 11 раз обстреляли позиции ВСУ, применив минометы, гранатометы, пулеметы, вооружение БМП и другое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" террористы совершили четыре обстрела: вблизи Песков, Лебединского и возле Васильевки.

Еще семь обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": четыре раза в районе Луганского, дважды вблизи с Крымским и возле Новотошковского.

"На все обстрелы российских оккупантов подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ из разрешенного вооружения", – отметили в сводке.

Иллюстрация. Война на Донбассе Соцсети

Как писал OBOZREVATEL, накануне террористы Путина убили защитницу Украины, военного медика Клавдию Сытник, у которой осталась 12-летняя дочь.

В январе за независимость Украины на войне жизни отдали 14 героев.

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