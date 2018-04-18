"Остальное – символика": Боровой пояснил, что остановит Путина

Новые санкции США против компаний, которые причастны к изготовлению химического оружия для режима президента Сирии Башара Асада, не способны изменить поведение президента РФ Владимира Путина.

По мнению российского оппозиционного политика Константина Борового, чтобы Кремль отказался от своей агрессивной внешней политики, нужны три других радикальных инструмента, передает "Апостроф".

Эксперт отметил, что санкции против России остаются символическими, хоть и имеют конкретный финансовый эффект.

"Западу удалось остановить Советский Союз более серьезными действиями. Эмбарго на нефть, эмбарго на современные технологии двойного назначения и падение цен на нефть – вот эти три инструмента являются настоящими санкциями, способными остановить Кремль. Все остальное – символика", – подчеркнул он.

При этом Боровой уверен, что готовности к таким действиям на Западе нет, поскольку "власть в цивилизованных странах переизбирается, а способность к радикальным действиям в условиях свободных выборов снижена".

"Во многом сегодняшнее поведение Дональда Трампа в Сирии, его заявления о выводе войск из Сирии базируются на необходимости сохранить поддержку общества для следующих выборов. То же самое происходит в Германии, которая вообще отказалась принимать участие в коалиции в Сирии, а также во Франции и Великобритании", – заключил он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в России оценили потери от санкций.