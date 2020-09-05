Три девушки разбились в ДТП по дороге на украинский курорт

Вечером, 4 сентября, в Запорожской области на дороге "Энергодар-Васильевка-Бердянск" произошло смертельное ДТП.

Пресс-служба ГУ НПУ региона сообщает, что в ДТП разбилось авто, в котором ехали три женщины. Одна из пассажирок скончалась на месте.

"Женщина-водитель автомобиля "Форд", 1978 года рождения, двигаясь по проезжей части, не справилась с управлением, съехала в кювет, где транспортное средство перевернулось. В результате ДТП женщина-пассажир, 1982 года рождения от полученных травм скончалась на месте. Водитель и еще одна пассажирка 1980 года рождения с травмами различной степени тяжести госпитализированы в местную больницу", – говорится в сообщении.

Разбитое авто Бердянск 24

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ. Транспортное средство изъято, начато досудебное расследование.

Кювет Бердянск 24

Перевернутый автомобиль Бердянск 24

Машина после ДТП Бердянск 24

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 4 сентября в Днепре на проспекте Слобожанском произошла масштабная авария.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал